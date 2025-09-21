От БСП твърдят, че министрите им не получават заповеди от Пеевски

Нашите министри не получават задачи от Пеевски. Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП, смята зам.-председателят на партията и общински съветник Иван Таков.

Той каза пред БНТ, че колективните органи на социалистите са гарант, че решенията се взимат вътре в партията.

Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни.

"Българската социалистическа партия има 134-годишна история. Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители."

Той каза, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото.

На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори:

"Нашите министри имат програма, свързана с тази на партията. Те се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг."

Той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна:

"Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило."

Таков каза пред БНТ, че предстои нова бюджетна процедура, в която БСП ще отстоява социалните си приоритети.

"Нашият министър Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лв."

Иван Таков заяви, че именно той е инициатор на дискусията за премахване на плоския данък.

"Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Говорим за по-справедлива данъчна отговорност. Най-богатите трябва да плащат повече, чрез по-висок корпоративен данък и данък дивидент. Обикновените хора няма да бъдат натоварени."

Той даде пример с други европейски държави и подчерта, че реформата е наложителна с оглед въвеждането на еврото от 2026 г.