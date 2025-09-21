 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

От БСП твърдят, че министрите им не получават заповеди от Пеевски

6 коментара
Иван Таков
Нашите министри не получават задачи от Пеевски. Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП, смята зам.-председателят на партията и общински съветник Иван Таков.
 
Той каза пред БНТ, че колективните органи на социалистите са гарант, че решенията се взимат вътре в партията.
 
Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни.
 
"Българската социалистическа партия има 134-годишна история. Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители."
 
Той каза, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото.
 
На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори:
 
"Нашите министри имат програма, свързана с тази на партията. Те се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг."
 
Той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна:
 
"Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило."
 
Таков каза пред БНТ, че предстои нова бюджетна процедура, в която БСП ще отстоява социалните си приоритети.
 
"Нашият министър Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лв."
 
Иван Таков заяви, че именно той е инициатор на дискусията за премахване на плоския данък.
 
"Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Говорим за по-справедлива данъчна отговорност. Най-богатите трябва да плащат повече, чрез по-висок корпоративен данък и данък дивидент. Обикновените хора няма да бъдат натоварени."
 
Той даде пример с други европейски държави и подчерта, че реформата е наложителна с оглед въвеждането на еврото от 2026 г.

Ключови думи

БСП Пеевски Иван Таков
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

6 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Антон
    #6

    Аз пък се възхищавам на г-н Буци за вроденият му усет към правилните хора, които привлича за общ фронт в борбата му с комунистите... Лилето Павлова, горда внучка на г-н Павлов - Политбюро на БКП, г-н Близнашки с неговото трогателно "Сбогом, чичо. Борбата продължава" на погребението на чичо Йордан Йотов - Политбюро на БКП, г-н Таков, горд наследник на г-н Пеко Таков - ЦК на БКП, г-н Росен Карадимов, горд последен на ДКМС и щастлив зет на известната БКП-другарка Соня Младенова, и още много други, ама сега нямам време да ги похваля, щот отивам да прАжа кюфтета...

  2. Nick F
    #5

    Че Таков от къде знае получават или не получват министрите (формално от БСП) нареждания от Д-то? Да не би да му се отчитат? Или би трябвало през него да минават тези нареждания?

  3. Мазен Кумунис
    #4

    Най-много заповеди получават шарлатаните! Докато се наслаждават на скута Му! ;)

  4. Stoycho
    #3

    То като цяло управляващата коалиция от червени мутри герб,комунисти,шебек чалгари получава заповедите на прасето ново начало и се получава коалиция ново начало на кражбите. Прасето не се занимава да дава заповеди по отделно,заповедта е за всички от правителството на желязков Костинбродски.

  5. dimitargeorgiew
    #2

    има ли още балами дето да вярват на приказките на бсп.. това са най-обиграните лъжци още от време оно. А и интересно от кого получават заповеди, сигурно от Путин преки

  6. The Time
    #1

    Тоз е консумирал мазут за закуска.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни