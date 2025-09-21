От БСП твърдят, че министрите им не получават заповеди от Пеевски

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Аз пък се възхищавам на г-н Буци за вроденият му усет към правилните хора, които привлича за общ фронт в борбата му с комунистите... Лилето Павлова, горда внучка на г-н Павлов - Политбюро на БКП, г-н Близнашки с неговото трогателно "Сбогом, чичо. Борбата продължава" на погребението на чичо Йордан Йотов - Политбюро на БКП, г-н Таков, горд наследник на г-н Пеко Таков - ЦК на БКП, г-н Росен Карадимов, горд последен на ДКМС и щастлив зет на известната БКП-другарка Соня Младенова, и още много други, ама сега нямам време да ги похваля, щот отивам да прАжа кюфтета...
Че Таков от къде знае получават или не получват министрите (формално от БСП) нареждания от Д-то? Да не би да му се отчитат? Или би трябвало през него да минават тези нареждания?
Най-много заповеди получават шарлатаните! Докато се наслаждават на скута Му! ;)
То като цяло управляващата коалиция от червени мутри герб,комунисти,шебек чалгари получава заповедите на прасето ново начало и се получава коалиция ново начало на кражбите. Прасето не се занимава да дава заповеди по отделно,заповедта е за всички от правителството на желязков Костинбродски.
има ли още балами дето да вярват на приказките на бсп.. това са най-обиграните лъжци още от време оно. А и интересно от кого получават заповеди, сигурно от Путин преки
Тоз е консумирал мазут за закуска.