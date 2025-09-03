От GSM към 6G технологиите: А1 навлиза в четвъртото си десетилетие

От покритие само в центъра на София преди 30 години и GSM технология, позволяваща само доста скъпи разговори до 5G мрежа в над 88 на сто от населението на страната и всичко възможно, което може да се прави през телефона и телевизора, градска дигитализация и управление на бизнес процеси. И с поглед към поредната трансформация с използването на изкуствен интелект и 6G технологиите. А1 България отбелязва 30-ти рожден ден като технологичен лидер и един от най-големите инвеститори в страната с вложени 5 млрд. лв. в сектора на телекомуникациите за това време.
Историята на компанията започва през 1995 г. само с шестима служители и края на годината обслужва 3804 клиенти, които разполагат единствено с минути за разговори. Тогава мрежата работи по GSM стандарт и покрива само централните части на София. През 1999 г. българските потребители получават достъп до голямата иновация на десетилетието – възможността да изпращат и получават кратки текстови съобщения (SMS).
През следващите години телекомът последователно прави значими крачки в технологичното развитие. За първи път хората в България могат да използват мобилен интернет на телефона си с WAP през GPRS през 2004 година, а през 2005 година компанията стартира и първата 3G мрежа, която първоначално покрива София, Варна, Пловдив, Бургас и Русе.
През 2008 година операторът навлиза на пазара на фиксирани услуги и започва да предлага фиксирана телефония и високоскоростен интернет. Година след старта на 4G през 2016 г. компанията стартира собствените спортни канали MAX Sport с ексклузивно спортно съдържание. 2018 година Мтел се ребрандира в А1 и разгръща дейността си в нови дигитални услуги и ICT решения за бизнеса. Стартът на 5G ULTRA в края на 2020 година съществено увеличава скоростта на мобилните комуникации. През 2025 година мобилната мрежа на А1 e обявена за най-бързата в Европа според Ookla®, а в 5G ULTRA са измерени максимални скорости на сваляне на информация от над 2,3 Gbps. 5G ULTRA вече има покритие на 88% от населението, а 4G мрежата - 99,5%. Модерната фиксирана инфраструктура покрива 80 големи и 145 малки градове или над 1,72 млн. домакинства. Дължината на оптичната мрежа на А1 надхвърля 28 000 км - малко повече от разстоянието между Северния и Южния полюс.
"През изминалите 30 години А1 е част от житейската история на всеки един българин. С иновациите, които въвеждаме, демократизираме достъпа до технологии за българите от всички възрасти. Зад това невидимо за клиентите присъствие стои усилената работа на над 4000 колеги в А1. Затова отбелязваме рождения ден на компанията с гордост от постигнатото дотук и оптимизъм и готовност за бъдещето. Вярвам, че занапред ни предстои заедно да постигаме още по-значими трансформации с навлизането на изкуствения интелект и развитието на 6G технологиите", заяви Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1.
Потребителите на А1 използват 3,9 млн. мобилни услуги и 1,4 млн. услуги за телевизия и интернет, които им дават възможности за неограничено общуване, електронно обучение, работа в офиса и хибридна среда, ТВ и стрийминг развлечения. Компанията подкрепя близо 100 000 фирми и публични институции с телекомуникационни и ICT решения, с които да постигат повече ефективност, конкурентоспособност и растеж.
А1 е сред най-големите инвеститори и работодатели в страната. От основаването си досега компанията е инвестирала над 5 милиарда лева и е внесла в държавния бюджет близо 700 млн. лева данъци и осигуровки. За своята 30-годишна история А1 е част от професионалната биография на близо 18 000 души и е дала старт в кариерата на над 1600 млади хора чрез своите стажантски инициативи.
По случай годишнината от старта на първата мобилната мрежа у нас, компанията ще изписва 30YearsA1 на устройствата на клиентите до края на годината. През следващите седмици телекомът ще стартира мащабна рекламна кампания и много специални изненади за абонатите си.
