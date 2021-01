От Истанбулската конвенция, та на "Измамата к0вид-19"

Автори: Георги Марчев, Симона Костадинова и Мина Киркова*

"Няма да нося никаква маска! PCR-ът, с който ни заливат, не доказва коронавирус. Вземи се образовай. Прочети медии извън мейнстрийма", сопва се образован над 40-годишен мъж, който отказва да си сложи маската на работа. Уверен е в казаното. Дори е ядосан.

Съветите му съвпадат с написаното в много сайтове с подозрителна достоверност. "Цялата ПЛАНдемия е изградена върху лъжата, че милиони хора… получават фалшиво положителни резултати", твърди сайтът The Bulgarian Times, обявен от "Медийно око" за анонимен и с фалшиви новини.

Силно вероятно е мъжът да се е доверил на сайта "Факти“, в който пише: "данните от тестовете от Масачузетс, Ню Йорк, Невада и другаде показват, че над 90% от хората, които са положителни за COVID-19, всъщност не са заразени с него". Според "Медийно око" няма съмнения за достоверността на публикациите в този сайт.

Но всъщност и двете новини не са верни. Ако първото е написано с най-вероятна основна цел повече кликове, то второто претендира за задълбочен анализ и достоверност, позовавайки се на международни експерти и проучвания.

Тъкмо фалшивите новини, поднесени със смесване на истина и лъжа, са използвани за изграждането и доразвиването на общности в социалните мрежи, които се обединяват около конспиративни теории. "Колкото един човек е по-информиран, толкова по-лесно се поддава на манипулация и въздействие", уверява сайтът "Измамата к0вид-19", който поддържа едноименна Фейсбук страница. Те се придържат към привличане на нови последователи не само чрез очевидно фалшиви новини, но и чрез умело използване на доказани и проверени факти – често интерпретирани неправилно.

Фалшивите новини в "Измамата к0вид-19" се списват от автора bulgarianfathers. Той стои и зад сайт и Фейсбук група на регистрираната като неправителствената организация "Асоциация на бащите в България". Хората зад сдружението са част от успешната кампания срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция, както и зад съпротивата за приемане на Стратегията за детето. Администратор на групата "Измамата к0вид-19" е Николай Николов, който е в Управителния съвет и единствен представляващ "Асоциация на бащите в България" по данни от Търговския регистър.

Активността на тази група по темите за Истанбулската конвенция и Стратегията за детето е приключила в края на 2019 г., а от началото на пандемията тя се е съсредоточила върху нова кауза – изобличаването на "измамата коронавирус".

Вече изградената общност успешно се запазва и доизгражда благодарение на редица инструменти, а именно – преименувана група във Фейсбук, публично достъпен сайт, тайни чат групи в алтернативна социална мрежа, където допълнително се споделят фалшиви новини, популяризиране на алтернативна на Google интернет търсачка (която не филтрира дезинформация), организация на протести на живо. Стига се и до кодиране на комуникацията между съмишлениците, за да избегнат алгоритмите за засичане на дезинформация, които големите интернет платформи прилагат.

Във всички канали на комуникация, използвани от тази общност, се споделя съдържание, в което умело се манипулират факти с цел потвърждаване на конспирации и разширяване на тяхното влияние. Сред тези текстове намира място и темата за тестването на ваксини.

Дългият път от България до Ню Йорк и назад

Но всъщност откъде тръгва темата за PCR тестовете? Публикуваният в десетки сайтове текст със сходни тези прехвърля позоваването между тях – от ejednevno.eu през skandalno.net, chernomore.bg, 365novini.bg до regiona.bg и много други. Според инструмента CrowdTangle, общият брой на всички интеракции с този текст надхвърля 2 милиона и 650 хиляди. Самите фалшиви новини са споделени в редица онлайн социални общности.

Текстът е написан от първо лице, единствено число. Придадени са различни емоции и словесни окраски, но твърденията са почти еднакви. Автор няма. Справка показва, че първият сайт, който го е публикувал, е "Черно море". А медията е подписала като автор Рангел Младенов, без да е уточнила, че е препечатала негов пост от Фейсбук.

Младенов е написал текст в личния си профил в социалната мрежа на 5 октомври 2020 г., придружен и от снимки. Публикацията е споделена общо 90 297 пъти, коментирана е 12 426 пъти и има 16 814 реакции, показва проверка чрез инструмента Crowdtangle.

В публикацията Младенов казва, че PCR тестът не е надежден, като твърди, че се позовава на създателя му Кари Мълис: "Иcтинaтa oбaчe e, чe caмият Мълиc cмятa, чe c нeгoвoтo изoбрeтeниe ce злoупoтрeбявa в прoпaгaндaтa нa ХИВ и caмият тoй нe би гo изпoлзвaл зa дoкaзвaнe нa кaквитo и дa e cмъртoнocни вируcи."

Всъщност Мълис казва: "Тестът е предназначен за установяване на вирус, но не и за количеството на заразени клетки в тялото." Думите му са цитат от текст на активиста Джон Лоритсен от американското издание New York Native, публикуван през декември 1996 г. Достоверността е потвърдена от проверка на Reuters.

Действително, казаното от учения се отнася за вируса ХИВ и болестта СПИН, но твърдението в статуса на Рангел Младенов е извадено от контекста и не е вярно. Мълис не е казвал, че не би използвал PCR-теста за диагностициране на каквито и да е смъртоносни вируси, особено предвид, че преди 24 години не е имало как да знае за предстоящата пандемия.

Младенов надгражда тезата си и с позоваване на анализ на американската журналистка Селия Фарбер, която смята, че коронавирусът е лъжа. Нейните твърдения от тази година се базират на разговор с Мълис от 1994 г. Публикувани са в американското издание UncoverDC.com, което е определено от рейтинговата система за достоверност на медии NewsGuard Tech като ненадеждна медия, в която читателите могат да попаднат на фалшиви новини и конспиративни теории. Освен това, UncoverDC е с неясен собственик.

Младенов вплита в тезата си и станалата популярна неотдавна у нас тема за цената на PCR-теста. Без да цитира източник, той твърди, че един тест струва 6 долара, а българските лаборатории ги продавали за 100 и повече лева. Така при направени до 5 октомври 543 076 теста, печалбата е била 54 307 600 лв., изчислява Младенов. Това твърдение е опровергано от "Свободна Европа" с проучване на Генка Шикерова под заглавие "Цената, за която никой не говори. Колко всъщност струва PCR-тестът?". В текста се казва, че действително има проблем, но всъщност общата цена за тестване е 67-68 лв., а около 6 долара е самата себестойност на PCR-теста, без включване на всички консумативи и разходи за труд.

От всички позовавания на Младенов най-достоверен източник е американската медия The New York Times, оценена от Ad Fontes Media като изключително надеждна. В текста си той посочва, че според изданието „преобладаващото мнозинство от хората, за които се предполага, че са положителни за COVID-19, всъщност не съдържат вируси.“ В действителност от The New York Times пишат, че тъй като PCR-тестовете не показват количеството на вируса в тялото на изследвания, голяма част от хората с положителен резултат може да имат сравнително малко вирусни частици в себе си и да не са заразни – съответно да не им се налага да се карантинират. Според изданието, това не отменя верността на резултатите от PCR тестa, а е просто минус на избрания повсеместен метод за тестване.

Младенов пропуска голяма част от информацията, предоставена от The New York Times, и изопачава основната теза на медията. Използването на публично приет за надежден източник има за цел да придаде достоверност на конспиративната теория.

Всички тези похвати допринасят за т.нар. вирусно разпространение на публикацията на Младенов сред многобройни потребители в интернет. Следват хиляди взаимодействия и споделяния от хора, които се доверяват на на пръв поглед надеждния и добре проучен материал на Рангел Младенов. Популярността на публикацията пък подтиква редица медии да препечатват текста в сайтовете си, откъдето вълната само се разраства. Накрая фалшивата новина достига и до най-популярната българска група за дезинформация за пандемията.

Как "Норвегия ни взима децата" се превърна в "Измамата к0вид-19"

Един от администраторите на "Измамата к0вид-19" Николай Николов споделя във Фейсбук групата написаното от Рангел Младенов с линк от препечатване на ejednevno.eu. Групата е сред най-големите общности, споделящи конспирации около пандемията у нас и има над 14 хиляди членове. В нея се споделят твърдения, че не трябва да се носят маски, че не трябва хората да се ваксинират, както и че вирусът не съществува изобщо. Член е написал, че че във ваксините срещу COVID-19 има "компонента LUCIFERIN (Луциферин), разтворен в 66,6 ml дестилиран фосфатен буферен разтвор. Това не е шега, проверете сами."

Групата има собствен сайт, в който първите публикации за конспирации около пандемията са от октомври 2020 г., но с появата на ваксините през декември става все по-активен. В сайта са публикувани текстове под заглавия "СЗО признава, че ПСР тестовете генерират фалшиво позитивни резултати" и "ПСР протоколът под въпрос?". В тях по механизма от статуса на Рангел Младенов също се преплитат манипулативно интерпретирани факти и откровени лъжи.

За автор на текстовете в сайта е посочен bulgarianfathers, а за контакт е предоставен имейлът [email protected] Това е същият електронен адрес за комуникация като този на "Асоциацията на бащите в България".

До 2019 г. организацията е част от кампанията с фалшиви новини, в които се твърдеше, че гей двойки от Норвегия ще взимат български деца. В сайта на Асоциацията са публикувани текстове под заглавие "ПРОТЕСТНА НОТА / СИГНАЛ ЗА ПРОТИВОЗАКОННО ЗАДЪРЖАНЕ НА БЪЛГАРСКО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ" и "Фалшива или истинска е Националната Стратегия за Детето 2019-2030г. (НСД)".

"Асоциацията на бащите в България" е регистрирана като сдружение с нестопанска цел, показва справка в Търговския регистър. Негов единствен представляващ и съучредител е Николай Николов, който е и един от администраторите на Фейсбук групата "Измамата k0вид-19".

Сайтът на Асоциацията е бил активен до края на 2019 г. След това авторите му се прехвърлят към новата си кауза за разобличаване на коронавируса.

Една от публикациите във falsecovid19.wordpress.com – „Крахът на човешката цивилизация“ показва, че "бащите" са се прицелили към по-възрастни, необразовани и хора без работа. Самият текст е изпълнен с противоречия, но в него ясно си личат тезите, че образованите по-лесно се поддават на манипулации и „поемат информацията, без да вложат в нея рационалното мислене и критика, приемайки за достоверно това което им се налага като обществено достъпна информация“.

В текста следва и критика към събирателния негативен образ на "някой пъпчив тинейджър на не повече от 25 години", който според авторите нямал опит, но "определя дали едно нещо е истина или неистина". После се твърди, че "пъпчивият тинейджър" е "нает само защото разбира повече от вас от цифри и уравнения". Това емоционално описание лесно би могло да накара целевата им група от читатели да се припознаят с тях и да им повярват.

Защо бе изтрита групата "Измамата ковид-19"?

От друга публикация във falsecovid19.wordpress.com се разбира, че преди сегашната Фейсбук група е имало друга със същото име, която е била изтрита. Според "бащите" причината за това е сигнал до Държавната агенция за закрила на детето срещу носенето на маски в училище.

В текста се твърди: "Не повече от 30 минути след като качихме официално писмо от Държавна Агенция за Закрила на Детето в което официално се признава, че по отношение на българските деца се извършват престъпления, бяхме изтрити без никакво предупреждение." (запазен е оригиналният правопис – бел.ред.).

Авторите на публикацията не прилагат въпросния отговор, който твърдят, че са получили. Вместо това публикуват настояването си за среща с Агенцията, "на която да предоставим доказателства за извършените укорими деяния от страна на Директори и учители с които е упражнено физическо, психическо и емоционално насилие над деца. Също така и да предоставим нашата позиция, както и Вие да уточните, как ще прекратите извършваните актове на насилие по отношение на децата". Твърдението им е, че "насилието" се изразява в задължителното носене на маски.

Когато администраторите на Фейсбук групата "Измамата к0вид-19" стават "жертва" на алгоритмите на социалната медия за ограничаване на фалшивите новини, те създават групата отново. Това обаче не е достатъчно за създателя ѝ Николай Николов, който прибягва и до още нещо. Групата се "мести" другаде – в платформата MeWe, която дублира Фейсбук, но без функциите му за премахване на дезинформация. MeWe е популярна социална мрежа за антиваксърското движение, като там могат да бъдат открити и много подобни чуждоезични групи, в които се пропагандира невярна информация.

"Измамата Ковид-19“ процъфтява в MeWe. Липсата на ограничения за достоверност е съпътствана и от опцията за таен чат на членовете на групата. Там протича непрестанна дискусия между членовете, които комуникират и с изменени думи, отново с цел заобикаляне на алгоритмите за установяване на съдържанието в социалните мрежи. Например вместо думата "пандемия" там се използва "пландемия", а вместо "ковид" се пише "кромид".

В тайния чат членовете на групата си дават и съвети как да избягват масовите медии, които според тях са източник на заблуди. Хората са подтиквани да не използват популярните имейл платформи на Google, Yahoo и др., а им се предлагат алтернативни такива, които не използват "цензура". Пропагандира се изцяло загърбването на търсачката Google и преминаването вместо това към DuckDuckGo – търсачка, рекламирана като място, където потребителят може да "запази поверителните си данни".

При проверка се установява, че ако търсенето в DuckDuckGo е за общодостъпна информация, резултатите са идентични с тези, предложени от Google. Ако обаче потребителят търси информация за надеждността на PCR тестовете, резултатите са напълно различни. Докато в Google първите няколко линка са към държавни агенции с информация за COVID-19, то в DuckDuckGo се появяват редица сайтове със съмнителна достоверност, подкрепящи твърдението, че PCR тестът не доказва какъвто и да било вирус.

В MeWe потребителите на "Измамата к0вид-19" намират платформа и за организиране на действия извън полето на онлайн изява. Призив за протест пред Министерството на здравеопазването на 21 декември 2020 г. е един от постовете в групата с най-много взаимодействия. Друг призив за "кампания" против спазването на дистанцията също може да бъде намерен на страницата на групата в MeWe.

Всички тези хора вече са част не само от една Фейсбук група, където се чувстват сред свои съмишленици със сходни интереси. Пренасянето на тази микрообщност и на друго място, а от там и в срещи лице в лице, превръща социалната мрежа в инструмент за постигане на външни цели. Борбата с мерките на правителството срещу коронавируса е темата днес. Вълната от дезинформация по-рано е била насочена в друга посока и крайната цел отново е била противопоставяне на държавни инициативи.

Прехвърлянето на общности от една кауза с конспиративни корени към друга крие опасност от все по-широкото разпространение на дезинформация и още по-дълбокото капсулиране на подобни групи. А най-вероятно следващия път образованият над 40-годишен мъж не само няма да иска да си сложи маска, но и ще откаже да се ваксинира или ще повярва на новата актуална световна конспирация.

*Текстът спечели първо място в хакатона за проверка на фактите "Здраве на прицел" на Асоциацията на европейските журналисти - България.