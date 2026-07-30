От мамут на динозавър. Палеонтолози откриха кост на динозавър край Трън

Само ден след като край Дунав бяха открити останки от мамут, в четвъртък край Трън палеонтолози откриха кост на динозавър и крокодилски зъб. Находките са открити по време на деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН, която започна преди дни и ще продължи до понеделник.
Първите резултати от тазгодишните проучвания включват няколко фрагмента от коруби на страничношийни костенурки от семейството на ботремидидите, крокодилски зъб, непълна и слабо запазена кост на динозавър, както и няколко малки костни фрагмента, които на този етап не могат да бъдат определени.
Учените се надяват през следващите дни от експедицията да бъдат открити по-добре запазени и значими вкаменелости.
Ръководител на научния екип на експедицията е доц. д-р Латинка Христова от Националния природонаучен музей при БАН.
В експедицията участват още доц. д-р Дочо Дочев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ас. Владимир Николов от НПМ-БАН, проф. Марлена Янева от Геоложкия институт при Българската академия на науките и двама студенти доброволци, предаде БТА.
При предишните осем експедиции в Трънското находище са открити останки от най-малко девет групи гръбначни животни, сред които два вида динозаври, два вида крокодили, два вида костенурки и панцерни щуки.
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1 коментар
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На бившето ни лозе превърнато в парк растат красиви дървя. Ама преди се мяркаше де костенурка, де заек, де гарги разни, птици де. Напоследък няма. Сал някоя муха, оса, буболечка или пеперуда. Всичко търси влага, макар да поливаме всяка седмица.