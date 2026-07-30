От мамут на динозавър. Палеонтолози откриха кост на динозавър край Трън

Само ден след като край Дунав бяха открити останки от мамут, в четвъртък край Трън палеонтолози откриха кост на динозавър и крокодилски зъб. Находките са открити по време на деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН, която започна преди дни и ще продължи до понеделник.

Първите резултати от тазгодишните проучвания включват няколко фрагмента от коруби на страничношийни костенурки от семейството на ботремидидите, крокодилски зъб, непълна и слабо запазена кост на динозавър, както и няколко малки костни фрагмента, които на този етап не могат да бъдат определени.

Учените се надяват през следващите дни от експедицията да бъдат открити по-добре запазени и значими вкаменелости.

Ръководител на научния екип на експедицията е доц. д-р Латинка Христова от Националния природонаучен музей при БАН.

В експедицията участват още доц. д-р Дочо Дочев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ас. Владимир Николов от НПМ-БАН, проф. Марлена Янева от Геоложкия институт при Българската академия на науките и двама студенти доброволци, предаде БТА.

При предишните осем експедиции в Трънското находище са открити останки от най-малко девет групи гръбначни животни, сред които два вида динозаври, два вида крокодили, два вида костенурки и панцерни щуки.