От няколко месеца САЩ помагат на Украйна да атакува енергийни обекти в Русия

От средата на лятото САЩ помагат на Украйна да нанася удари по енергийни обекти на руска територия, за да отслабят икономиката на Русия и да принудят Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Това пише "Файненшъл таймс" (FT), позовавайки се на множество украински и американски служители, запознати с въпроса. Според тях, благодарение на предоставените на Киев американски разузнавателни данни, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да нанесат удари по важни обекти, включително нефтопреработвателни заводи, разположени далеч от фронтовата линия.

Източници, запознати със ситуацията, съобщават, че американското разузнаване помага на Киев да изчисли посоката и времето на атаките, което позволява на украинските ударни дронове с голям обсег да избягват руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО).



Неназован американски служител е заявил, че Украйна е избирала целите за далечни удари, а Вашингтон след това е предоставял разузнавателни данни за уязвимостите на тези обекти. Други източници на FT, осведомени за операциите, казват, че САЩ също са посочвали на Украйна приоритетни цели за атака. Един от събеседниците на вестника е нарекъл киевските дронове "инструмент" на Вашингтон за подкопаване на руската икономика и подтикване на Путин към преговори.

Промяна в позицията на Тръмп

В началото на втория си президентски мандат Доналд Тръмп за известно време е преустановил обмена на разузнавателна информация и военната помощ за Киев, за да го подтикне към мирни преговори с Москва.

Промяната в позицията на президента на САЩ, който по-рано не е подкрепял нанасянето на удари по руска територия, е настъпила през юли след телефонен разговор с украинския лидер Володимир Зеленски.



Според FT, тогава Тръмп е попитал дали Украйна би могла да удари Москва, ако САЩ ѝ предоставят оръжия с голям обсег.

Два източника, информирани за телефонния разговор, са казали, че Тръмп е дал да се разбере, че подкрепя стратегията, целяща да "ги накара [руснаците] да почувстват болка" и да принуди Кремъл да преговаря. По-късно Белият дом заяви, че Тръмп "просто е задавал въпрос, а не е насърчавал по-нататъшни убийства".