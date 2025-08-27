От обърната бутилка с олио до безотпадно рециклиране на туби от масла

В индустриалната зона на с. Шейново, община Казанлък, работи единствената рециклираща фабрика в България и Европа, способна да преработва безотпадно пластмасови туби от масла. Зад иновацията стои Георги Йончев, които е собственик и управител на “Рекотуб” (Recotube) – семейна компания, в която дъщеря му Йоана Йончева-Фильова заема поста търговски директор.

"Фирмата е създадена от баща ми със средства на семейството ми", разказва Йоана, която след години обучение и работа в САЩ се връща в България с мисия: да превърне рециклирането в реален устойчив бизнес, а не само в лозунг. "Ако бях останала в Щатите, тази технология вече щеше да е развита в такава степен... Но моят баща е голям родолюбец и това за него не беше опция.", казва тя.

Йоана заминава за САЩ на 15 години. Учи в Оклахома и в Бостънския университет. Работи 2 години на фондовата борса в Бостън, след което се връща в България - първо в София, а след това се мести с мъжа си и тримата си синове в Казанлък. Работила е в организациите за оползотворяване “Екопак” и в “Екоколект”, преди да заеме поста търговски директор в семейната “Рекотуб”. През 2019 г. беше в листата на ГЕРБ за изборите за Европейски парламент.

Технологията

Идеята на Георги Йончев за технология за безотпадно рециклиране на туби от масло е вдъхновена от едно всекидневно действие. "Помня в кризисните времена в края на 90-те как обръщахме бутилките с олио надолу, за да изцедим и последната капка. Правейки това, на моят баща му хрумва, че същото най-вероятно важи и за тубите от масла". Йончев прави тест с професор от Бургаския университет и установява, че в една туба – в зависимост от размера и сезона – може да се задържат между 20 и 240 грама масло.

Тубата се поставя наобратно върху шишове, които вибрират и леко я нагрявят, а остатъчното масло се оттича и събира в специална маслена вана. Полученото масло може да се използва повторно – например за индустриални греси. Пластмасовата опаковка се преработва в гранулат. "Остатъкът е пренебрежимо малък, а процесът е елементарен и ефективен, без нужда от чиста вода за пране и измиване, само вода, която циркулира", подчертава Йончева-Фильова. Технологията получава патент от Мюнхенското патентно бюро с изключително висока оценка – три пъти А+ и два пъти А от рецензенти, проверяващи патентните масиви в света.

Компанията преработва и други видове пластмасови опаковки

Производственият капацитет на базата в Казанлък е около 2000 тона годишно. Освен туби, във фабриката на “Рекотуб” се преработват капачки и друга твърда пластмаса от типове PP, HDPE и LDPE (компанията често участва в благотворителни акции за изкупуване на капачки - бел.ред.). Полученият гранулат се реализира на вътрешни и външни пазари. От него се произвеждат колелета за табуретка, дюбели, решетки, лондри (големи кошове), пояснява Йоана.

Въпреки патентованата иновативна технология, компанията се сблъсква с парадокса на липсващата регулация. "Опаковките, замърсени с нефтопродукти, все още не фигурират в наредбата за отпадъците. Чакаме това от 14 години. Най-голямата ни пречка е, че тези опаковки реално съществуват, но законово ги няма", казва търговският директор и не крие разочарованието си от липсата на институционална подкрепа. "Нямаме нито една стотинка финансиране от държавата. А парите от ОПОС и ПУДООС отиват при общините, но не и за съвместно сътрудничество с рециклиращия сектор."

Предприятието е изградено със собствени средства и досега не е получило и стотинка държавна подкрепа

Въпреки това, тя не се отказва. Напротив – днес Йоана е и председател на Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация (БОРА). "Целите са главно насочени към защита на българската рециклираща индустрия. Работим по внедряване на депозитната система и се стремим да се позиционираме като важен партньор в Европа", пояснява тя.

Рециклиране с износ, но без пазар у дома

Въпреки че България по официални данни е на челни места в ЕС по количество рециклирани опаковки на глава от населението, реалността за компании като “Рекотуб” е различна. "Пазарът, в огромната си част, е насочен към износ", подчертава Йончева-Фильова.

Това изкривяване на пазара се дължи както на липсата на вътрешна индустриална преработка, така и на слабата мотивация на българските производители да поемат отговорност. "В много малък процент от случаите бизнесът проявява инициатива. За наша огромна радост има компании, които сами ни търсят, за да ни предадат туби и други опаковки за рециклиране. За съжаление, това са предимно чуждестранни компании."

Въпреки всичко, компанията гледа напред. "Може би разширяване на капацитета и най-накрая да реализираме патента в Европа", посочва Йончева-Фильова като следваща цел. "А защо не и затваряне на цикъла – тоест от събиране и рециклиране до производство на крайни изделия."