От понеделник ВиК Плевен и общината набелязват нови места за водни сондажи

Още в понеделник представители на ВиК Плевен и общината, със съдействието на "Басейнова дирекция", започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.

Освен това през следващата седмица специалисти от ВиК Плевен трябва да обходят всички налични сондажи и каптажи, като организират тяхното своевременно почистване и се направи анализ на състоянието на всеки водоизточник.

Това са част от насоките за спешни действия, които заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска даде по време на днешното заседание на кризисния щаб в града, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Ще продължи и зонирането и анализ на местата с течове по водопреносната мрежа, както и ремонтите, които трябва да бъдат предприети.

ВиК Плевен и общината трябва да изготвят съвместно кризисен план за осигуряване водоснабдяване на училищата и медицинските заведения.

Остава и ангажиментът на общината да оттегли част от проектите си, подадени до момента за финансиране по Инвестиционната програма към държавния бюджет и да ги заменени с ВиК проекти, напомнят от МРРБ.

За да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината, ще се търсят средства и от ВиК Плевен, със съдействието на "Български ВиК холдинг" ЕАД. Целта е общината, ВиК операторът и Холдингът да подменят почти изцяло вътрешната водопроводна мрежа в рамките на няколко години, посочва МРРБ.

В дългосрочен аспект за решаване на проблема ще се работи по изграждането на водоснабдителна система "Черни Осъм" и довеждащи водопроводи, стана ясно от думите на Веселина Терзийска.