От понеделник ВиК Плевен и общината набелязват нови места за водни сондажи

Още в понеделник представители на ВиК Плевен и общината, със съдействието на "Басейнова дирекция", започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.
Освен това през следващата седмица специалисти от ВиК Плевен трябва да обходят всички налични сондажи и каптажи, като организират тяхното своевременно почистване и се направи анализ на състоянието на всеки водоизточник.
Това са част от насоките за спешни действия, които заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска даде по време на днешното заседание на кризисния щаб в града, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Ще продължи и зонирането и анализ на местата с течове по водопреносната мрежа, както и ремонтите, които трябва да бъдат предприети.
ВиК Плевен и общината трябва да изготвят съвместно кризисен план за осигуряване водоснабдяване на училищата и медицинските заведения.
Остава и ангажиментът на общината да оттегли част от проектите си, подадени до момента за финансиране по Инвестиционната програма към държавния бюджет и да ги заменени с ВиК проекти, напомнят от МРРБ.
За да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината, ще се търсят средства и от ВиК Плевен, със съдействието на "Български ВиК холдинг" ЕАД. Целта е общината, ВиК операторът и Холдингът да подменят почти изцяло вътрешната водопроводна мрежа в рамките на няколко години, посочва МРРБ.
В дългосрочен аспект за решаване на проблема ще се работи по изграждането на водоснабдителна система "Черни Осъм" и довеждащи водопроводи, стана ясно от думите на Веселина Терзийска.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.