От понеделник започва изплащането на компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии

Държавен фонд “Земеделие” започва поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г.

Над 3.2 млн. лв. ще постъпят в понеделник по сметките на 254 земеделски стопани. Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, се посочва в съобщението.

Помощта ще покрие 80% от разходите по отглеждането преди реколтата да бъде унищожена.