От ПП–ДБ настояват правителството да предприеме действия за имоти на руската държава у нас

Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ е внесла два актуални въпроса към министър-председателя Росен Желязков, свързани с рисковете за националната сигурност, произтичащи от руско влияние в България. Това съобщиха в кулоарите в Народното събрание народните представители Атанас Атанасов и Любен Иванов.

Атанас Атанасов, който е и председател на ДСБ, посочи, че партията води последователна политика за противодействие на руското влияние в България. По думите му руската държава чрез посолството си в България от години владее имот от 11 декара край язовир Искър без правно основание.

"Нашата организация в София извърши щателна проверка и не откри нито един документ, който да узакони това владение." Имотът се намира във вододайната зона на язовир "Искър", което представлява риск за националната сигурност. След като Русия обяви България за неприятелска държава, този риск стана пряк, смята Атанасов.

Той уточни, че е поискана информация от институциите и е отправен въпрос какви действия е предприел Министерският съвет чрез областния управител за отнемане на владението от руското посолство, съгласно Закона за държавната собственост.

Към въпроса е приложена и подписка с близо 7000 подписа на граждани, събрани от активисти на формацията, която ще бъде връчена на министър-председателя, добави Атанасов.

Депутатът Любен Иванов съобщи, че до тях е достигнала информация за опити руското посолство да продаде редица имоти, които са на български лица, на руската държава или свързани организации.

"Обявени са търгове, които се провеждат тайно, а плащането се предвижда да бъде извършено по сметка в банка, санкционирана от ЕС. Това крие риск за България както от гледна точка на авторитета ни пред европейските партньори, така и от възможни финансови санкции“, каза Иванов.

По думите му парламентарната група е отправила въпрос и към министъра на правосъдието относно предприеманите мерки за предотвратяване на подобни сделки.