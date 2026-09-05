От "премахване на Пеевски" до "Илияна Йотова - президент": Как се променят Фейсбук групи преди изборите

До президентските избори остават по-малко от два месеца, но кампанията в социалните мрежи вече е факт.
Двете основни кандидатури, обявени до момента, са подкрепената от управляващите Илияна Йотова и Андрей Гюров - приветстван от опозиционните партии "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Те се популяризират чрез личните си страници в социалните мрежи, чрез видеа, както и групи в тяхна подкрепа. Каква обаче е историята на Фейсбук групите около Йотова и Гюров?
Групите за Йотова
Най-голямата група в подкрепа на Йотова сега носи името "Илияна Йотова е нашият президент". Тя има 53 хил. членове, не е нова и в годините назад се е наричала по три други начина.
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Създадена е през юли 2023 година с името "ИСКАМЕ ОСТАВКА НА КАБИНЕТА ДЕНКОВ -ГАБРИЕЛ". През февруари 2024 г. е прекръстена на "Искаме Оставката на националните предатели от Сглобката", а от лятото на същата година допреди няколко дни се е казвала "Премахване на Пеевски от българската политика".
Последната промяна на името – вече в подкрепа на Йотова - става на 30 август тази година. Това е около месец след обявеното от Йотова намерение да се кандидатира за президент и дни преди да съобщи, че кандидатът ѝ за вице е шефът на БТА Кирил Вълчев.
Сред администраторите на тази група са Николай Бареков, страници с име "Харесай и сподели", няколко с име Йордан Бонев, както и дори "Европеец".
Впечатление прави, че има две страници с име "Харесай и сподели". Едната има добавка в заглавието "истината" и е създадена през февруари 2023 г. Оттогава тя има изключително малко публикации - общо под 20. От тях 17 са от месеца на създаването ѝ и споделят линкове от вече несъщестуващ сайт с название ifnews.eu. Повечето са на международна тематика, а заглавия от сорта "Днес Путин ще направи важно послание към целия свят", явно са примамка за кликове към сайта.
Има и две публикации от 2024 година. Едната е срещу "Продължаваме промяната" от време на т.нар. "сглобка" с ГЕРБ, като е споделен линк от неактивния в момента сайт еднодневка novinibezcenzura.eu, в който се говори за наети от партията лобисти в САЩ. Втората публикация от 2024 г. е линк към сайта bnews, който от създаването си се свързва с Николай Бареков. Във въпросната публикация се говори за акцията срещу тогавашния главен секретар на МВР Живко Коцев, провела се малко преди парламентарните и европейски избори през 2024 година. Оттогава досега в "Харесай и сподели" не е публикувано нищо.
Втората страница с име "Харесай и сподели", която сега е администратор на групата "Илияна Йотова е нашият президент", е създадена през април 2023 година. Тя е била по-активна от другата със същото име и съдържа 33 публикации на собствената си стена. Част от тях са свързани с Русия, други са срещу ПП, трети са носталния по социализма. Публикациите ѝ са в рамките на няколко месеца през 2024 година.
Друг администратор на групата в подкрепа на Йотова е създадената на 17 август тази година страница с името "Европеец". Тя има публикации само на 18 август, когато са качени няколко AI генерирани видеа на евротематика - трябва ли Европа да има обща армия, за правата на потребителите в ЕС, за еднополовите бракове, както и за това как AI променя работната среда.
Сред администраторите на "Илияна Йотова е нашият президент" има няколко страници, които носят името Йордан Бонев - човек, който преди над 10 години придоби популярност като дясната ръка на Бисер Миланов-Петното. Една от тях, носеща значка "експерт в групата", не е публикувала нищо от септември 2025 година. Преди това тиражира линкове към bnews, освен това обаче има и статуси, както и видеа на Бонев. Ключова част от съдържанието му е насочена срещу приемането на еврото.
Към момента втората по численост група за Йотова се казва "Аз подкрепям Илияна Йотова за президент на България" и наброява около 52 500 членове. Тя също е претърпяла метаморфози. Създадена през 2023 г. с име "ИСКАМЕ ОСТАВКА НА КАБИНЕТА НА ГЕРБ-ДПС", от лятото на 2024 г. се преименува на "Да освободим България от Пеевски".
И тази група, също като първата, на 30 август си сменя името и става група в подкрепа на Йотова.
Сред администраторите ѝ също се виждат страници с име Йордан Бонев и "Харесай и сподели".
Друг общ администратор на двете групи е страницата "Ответна Реакция", създадена през май тази година под името "Любопитко", но прекръстена на 20 юни. С първото си име публикува AI видеа за Васил Левски, цитати за родителите и децата, картинки за оцветяване, честитки за деня на детето.
След това обаче рязко сменя насочеността си и се впуска в политиката.
Сред администраторите на "Аз подкрепям Илияна Йотова за президент на България" има и фейсбук страница с името Ifnews.eu , което отново е връзка между тази група и "Илияна Йотова е нашият президент".
Третата по-голяма група в подкрепа на Йотова се казва "Подкрепям ПРЕЗИДЕНТА на България ИЛИЯНА ЙОТОВА" и има 12 700 членове. Създадена е на 23 януари тази година, когато Йотова официално пое президентския пост от напусналия "Дондуков" 2 настоящ премиер Румен Радев. За разлика от другите две групи, тази не е сменяла името си.
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Подкрепата за Гюров във Фейсбук
Най-голямата група във Фейсбук в подкрепа на Андрей Гюров се казва "Андрей Гюров за единството на нацията" и има 48 хил. членове. Тя е създадена през 2021 година, като не е ясно какво е било първоначалното ѝ име, но през декември 2023 година, по времето на правителството "Денков", е кръстена "Кирил Петков - началото на ПРОМЯНАТА". Самият Гюров започва политическата си кариера като депутат от ПП и председател на парламентарната им група през 2021 година, следват поредица от избори, а през 2023 година по време на т.нар. "сгобка" между ПП-ДБ и ГЕРБ е избран за подуправител на БНБ, но последва сага за отстраняването му от поста с аргумента, че се е забавил с излизането от управата на няколко дружества.
Въпросната група сменя името си от "Кирил Петков - началото на ПРОМЯНАТА" на "Андрей Гюров за единството на нацията" през юни тази година. Към онзи момент той все още е служебен премиер, избран от Йотова от списък с хора на държавни позиции, които могат да поемат поста. Оттогава групата не е променяла името си. Администраторите на групата са петима, сред тях е Ивайло Мирчев, съпредседател на партия "Да, България", част от коалицията "Демократична България".
Втората по численост група в подкрепа на Гюров наброява над 22 хил. членове. Тя обаче никога не е променяла името си и от самото начало се нарича "Андрей Гюров за Президент на България". Създадена е през март тази година, докато Гюров е служебен премиер.
Третата група в негова подкрвепа е от април тази година, когато той все още е начело на служебната власт. Групата има 5 хил. членове и се казва "АНДРЕЙ ГЮРОВ ПРЕЗИДЕНТ".
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33 коментара
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Да, ама не! Президентът има огромен потенциал да управлява със служебни правителства, а парламентът само упражнява контрол, който е формален и е превърнат от министрите във фарс.
Ако става дума не за роднинството, а за публичната принадлежност на Йотова към комунистите то тя и тогава не е невинна комунистическа снаха, а комунистическо свекървище. Не се опитвам да остроумнича - някога тя се появи в телевизията след което през 1997 г. постъпва в пресцентъра на БСП и оттогава досега неизменно е кадър на БСП. Мнозина минаха и заминаха през ръководството на БСП и там в момента няма друг с по-дълъг партиен стаж от нея. Тя затова беше вице-президент - да упражнява строг партиен …
контрол над случайника Радев. Правилно обръщате внимание на нейната политическа принадлежност. Важно е да се разбере, че тя не е кандидатура на Радев, на Борисов, на Пеевски, нито пък е решила сама да се кандидатира. Тя изпълнява партийното поръчение да бъде направен последен опит за реанимиране на издъхващата БСП.
Ша борим колективния запад с Дудука и сите видни инфлуенсъри.
Долнопробната вмирисана на путинизъм риба к а Я, ударение на последната гласна, винаги ще намерите там, където става дума за предидентските избори.-Гюров ясно каза, че ЖЕЛАЕ гласове от избиратели на ГЕРБ, но тя тук няма да спре да н асажда омраза и разделение, за да спечели нейния кандидат-Решетников-3-Гундяева.Ако Герб не издигне свой кандидат, къде е казано, че това значи гласуване на техния електорат за Гундяевица, долнопробна манипулаторка от мъжки род с краден ник.
вмирисана на путинизъм рибо кА я, ти откъде виждаш кой на каква партия е привърженик, тук ли си, да насъскваш избирателите на ГЕРБ да НЕ гласуват за Гюров, ти от троллкоптора на путин ли виждаш кой от коя партия е, вмирисан т ролл
Интересно как Вие, феновете на ГЕРБ, виждате Държавна сигурност навсякъде освен в собствената си партия, а удобно забравяте, че точно ГЕРБ заедно с БСП и ДПС върнаха хартиената бюлетина и направиха всичко възможно да обезсмислят машините. Истината е, че отнемането на контрола върху хартиените бюлетини разби традиционните схеми за манипулация на вота, от които ГЕРБ се хранеше с десетилетия. ПП Защо Вашият лидер Бойко Методиев реши изобщо да не издига кандидат – за да може Вие тихомълком да "прегърнете" Йотова.
Активно ченгесарско мероприятие е снижаването на ГЕРБ и дупесе с цел да се осигури подкрепа за КДС (калинката от ДС)
Не съм имал предвид буквалното роднинство и родословно дърво на другарката, което няма никакво значение, личен въпрос е и не ме интересува, а публичната й принадлежност към комунистите
Накратко - когато румен радев говори за "армията от тролове", има предвид страниците на Йотова :D
"Учудващо" е, че полезните идиоти на Радев и Йотова, говорят за мисловна дейност.