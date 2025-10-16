От "Сигурност и стабилност" до "Не сме изядени"

Както е известно, депутатите от ГЕРБ и някои министри вече втори ден обикалят избирателните си райони и се срещат с партийните структури, бойкотирайки парламента и Министерския съвет. Това става по заръка на лидера им Бойко Борисов, разгневен от унизителното шесто място на партията на частичните избори в Пазарджик, където "ДПС-Ново начало" спечели с много на фона на очевидни изборни нарушения и манипулации.
Той беше вбесен както от факта, че бивша народна представителка от ГЕРБ сега е повела листата на Делян Пеевски в Пазарджик, така и от заяжданията на съпредседателя на "Да, България" Иво Мирчев. Борисов се възмути, че Ивайло Мирчев му е пратил есемес с послание: "Изядоха те, погълнаха те, ликвидираха те, ГЕРБ изчезна, "Ново начало" е всичко!"
Във вторник вечерта Бойко Борисов призова депутатите и министрите от ГЕРБ да отидат по родните си места да видят "колко е изяденото, колко е оглозганото, какво е хартисало, има ли нещо хартисало, има ли за дояждане, а пък те в парламента ще си правят мнозинство, както ние им правихме десет месеца. Кой каквото свърши, идва тук да ми докладва "колко е изядено от тялото на ГЕРБ".
Към днешна дата виждаме, че в ГЕРБ са взели заръката съвсем присърце и към партийната централа валят отчети, позиции, декларации, уверяващи, че ГЕРБ не е изядена, но за целта са изработени специални транспаранти и плакати.
Партийната структура във Враца позира с транспарант, на който е изписан лозунгът "Не сме изядени".
Това е радикална промяна на политическия тон в ГЕРБ, които участваха на последните избори с лозунга "Сигурност и стабилност".
Борисов се оплака от коалиционните партньори за това, че стабилността на сегашното правителство (ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало) е за негова смета. Затова поръча на депутатите да отидат по родните си места и да се види, без тях няма кворум и така правителството може да падне.
Вече втори ден ГЕРБ залива социалните мрежи със снимки и изказвания от партийните си събрания, които са сравними с най-добрите образци от времето на Тодор Живков. Хората по места засвидетелстват преданост към лидера и неговите повели, макар че тирадата на Борисов във вторник вечерта бе крайно хаотична, не се разбра нито към кого е отправена, нито какво точно предлага.
Борисов да изведе България от кризата
"Време е Бойко Борисов за пореден път да изведе България от кризата!" – е посланието, което хората споделяха по време на откритите ми приемни в Кюстендил, Дупница и Сапарева баня, посочи в профила си във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Терзийски.
Открояващо се е посланието от различни места за необходимостта правителството да остане на власт и да не се стига до предсрочни избори: "Хората ясно заявиха, че не искат нови предсрочни избори, а продължаване на работата на редовното правителство."
"Очакванията на хората са за редовен кабинет, преформатиран с отразяване на реалното национално влияние на ГЕРБ, ролята на мандатоносител, лидиращ изпълнението на управленската програма, която в някои сектори е напълно непозната", обобщи Десислава Танева, която имаше срещи в Сливен и Котел.
Категорична подкрепа за тезите на Борисов
"Народните представители благодариха на участниците в срещите за категоричната подкрепа, която заявиха към партията и нейното ръководство, и че споделят тезите, изложени от лидера Бойко Борисов през вчерашния ден“, се казва в съобщението за срещата в Стара Загора.
Друга опорна точка е, че "ГЕРБ осигурява ред и бюджет", въпреки че проектобюджетът за 2026 г. и данъчните закони очевидно се бавят, а финансовото министерство не е обелило дума по тези теми.
"Докато ГЕРБ прави бюджет и подготвя въвеждането на еврото, други раздават обещания с пари, които икономиката още не е изработила. Маските вече падат – ясно се вижда кой иска стабилност и кой разклаща държавата", заяви депутатът от Сандански Георги Георгиев.
13 коментара
Viva,viva, ама императорът ти нещо не го бива. :)))
Да... Мърда Боко - мърда ГЕРБ... ГИБЕРДЯСВА БОКО - ГИБЕРДЯСВА ГЕРБ...
Радвайте се за наас - получаваме си заплатитее, въпреки че не работииим!
„Гражданите за европейско развитие на България“ демонстрират вътрешнопартиен живот за завиждане от повечето нашенски политически партии, но дали моментът е подходящ за това? Първият бюджет в евро чака да бъде внесен за разглеждане в НС до края на месеца...
Аз помислих, че снимката е някакъв майтап, качен от някого във Фейсбук, но май не е - това е истинска снимка на/с /депутати от/ ГЕРБ, и това е най-доброто, което могат да покажат - ето ниии, още сме тукаа! Не сме на работа, не вършим нищо полезно /за държавата, за избирателите/, но поне още дишамеее!
В първия момент помислих, че снимката е колаж.
Колко много хора без морален компас, на снимките. Невероятно е как някой може да живее с една единствена цел - да граби колкото се може повече. Алчни, безпринципни хора.
Не само Народното събрание не работи, а и правителството на ГЕРБ - Ново начало също не работи!
Viva майka ти
Вече със сигурност е ясно, че както ГЕРБ, така и другите три партии във властта не искат избори, няма да пада правителството и мунчо ще си остане да грухти в кочината до края на мандата си, след което ще се оттече в канала.В неделя Тиквата събира всички главатари на ГЕРБ да решават и със сигурност ще заяви на Шиши - Заповядай, посочи вицепремиер и няколко министри, продължаваме напред, трябва да изхвърлим мунчо в бостана на с.Славяново, община Харманли.