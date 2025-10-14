От сряда - контрол върху камионите за претоварване в реално време

Дългочаканаият контрол за претоварването на камионите в реално време започва в сряда. Това ще става чрез тол системата с вградени в асфалта сензори за тегло на автомобилите над 3.5 тона, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред журналисти.
Само днес 10-те рамки, вързани към сензорите в пътното платно, са засекли над 200 нарушения с претоварване на автомобили над 3.5 тона, посочи Иванов.
Днес той, заедно с началника на Национално тол управление проф. Олег Асенов, провери готовността за използване на тази функционалност на тол системата.
Един от основните проблеми за разрушаването на пътищата у нас през годините беше претоварването на автомобилите. На база сензорите от 15 октомври автомобилите ще бъдат заснемани в реално време.
На нарушителите ще бъдат изпращани снимки и покана за заплащане на доброволна компенсаторна такса. Ако не бъде платена в срок, ще бъдат налагани санкции в по-голям размер, обясни регионалният министър.
На днешното заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се очаква да бъдат разгледани промени в Закона за движение по пътищата. Те предвиждат още по-тежки санкции за претоварването на тежкотоварни автомобили. Нарушението е една от предпоставките за по-бърза амортизация на републиканските пътища, посочи Иван Иванов.
Мерене на тировете в движение
Чрез системата за измерване на тегло в движение (Weigh In Motion – WIM) тежкотоварните автомобили се претеглят автоматично в реално време, без спиране на движението.
Към момента са сертифицирани 10 локации от републиканската пътна мрежа, на които е извършено калибриране на измервателните устройства и системата вече функционира. Десетте сензора са разположени на най-натоварените локации, за които в продължение на 3 месеца е събирана статистика.
В рамките на съществуващата инфраструктура ще бъдат поетапно въвеждани и нови точки след сертифициране на всяка отделна локация. Системата ще достигне пълния си капацитет от 100 сертифицирани точки до края на 2026 г.
В процеса по калибриране на сензорите участваха и представители на транспортния бранш, които не само наблюдаваха процеса, но и се включваха в измерванията със своите превозни средства.
Началникът на Националното тол управление проф. Олег Асенов посочи, че сертифицирането на този инструмент е реформа, която е постигната само от още една или две държави в ЕС. Той връчи на министър Иванов документите, удостоверяващи сертифицирането на първите 10 сензора, и благодари за получената подкрепа за въвеждането на функционалността на системата.
Транспортните фирми са участвали в процеса по сертифициране с пътни средства и с представители, за да бъда запознати с функционалността, каза шефът на тол управлението.
Санкциите
В 40% от рамките има такива кантари. Те са във всички основни транспортни направления. Още утре на сайта на Националното тол управление, в секцията за проверка на нарушения, ще може да се прави проверка за регистрирани нарушения.
Реализирана е и интеграция с доставчиците на услуги, за да може всички, които имат договори с тях, да получават съобщения за претоварени автомобили, информира проф. Асенов. Той увери, че системата работи обективно, защото е електронна, и правилата ще бъдат за всички. Намерен е механизъм, който да сигнализира за претоварени чужди превозни средства и те също да бъдат санкционирани, каза шефът на тол управлението.
При установено претоварване системата автоматично генерира доказателствен запис за нарушението, който включва данни за теглото, натоварването по оси, снимков материал и информация за дата, час и място на преминаването.
След генериране на доказателствения запис собственикът или вписаният ползвател на пътното превозно средство се уведомява чрез националния доставчик на услуга, когато има сключен договор с такъв.
Още с уведомяването нарушителят има възможност да плати компенсаторна такса в размер на 1200 лева, с което се освобождава от административнонаказателна отговорност.
Ако таксата не бъде платена, се издава електронен фиш за нарушението. След издаването му нарушителят разполага с допълнителен 14-дневен срок, в който може да извърши плащането на компенсаторната такса, за да се анулира електронният фиш. Ако и след този срок не бъде извършено плащане, се налага глоба или имуществена санкция - 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при повторно.
Проверка за наличие на регистрирани нарушения може да бъде извършена както на интернет страница на Национално тол управление https://check.bgtoll.bg/#/violation, така и чрез интернет страниците на националните доставчици на услуги.
Плащането на компенсаторната такса може да стане чрез интернет страницата www.bgtoll.bg, през сайтовете на националните доставчици на услуги, както и в брой - на гишетата, разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове. Таксата може да бъде заплатена и на място при мобилните екипи на Национално тол управление, оборудвани с POS терминали, които приемат единствено плащания с банкови карти.
Очакванията са с контрола за претоварване на тежкотоварните превозни средства да се съхрани качеството на пътната инфраструктура, да се намали рискът за участниците в движението заради претоварени камиони и да се осигурят равни условия за представителите на транспортния бранш.
С интеграцията на системите на Националното тол управление и на МВР може да използва функционалността, която позволява санкциониране на чуждестранни водачи на леки автомобили, които нарушават правилата на движение, за което екипи на НТУ подпомагат МВР. Целта е всички нарушители на бъдат наказани, така че да не създават предпоставки за опасност на другите участници в движението.
