От TikTok до речника: Децата викат "six seven", родителите питат "какво значи"

"6-7", или по-точно "six seven", стана "дума" на 2025 година на Dictionary.com. Поколенческа шега, проява на оригиналност, или истински израз – "6-7" стана популярна фраза в социалните мрежи това лято. Какъв обаче е смисълът, който носи, не е съвсем ясно.

"Не се притеснявайте, защото всички все още се опитваме да разберем какво точно означава", казват от екипа на онлайн речника, който има претенция, че годишният му подбор е езикова капсула на времето, отразяваща социалните тенденции и събития.

Как изразът "6-7" стана популярен?

Всички обяснения изглежда водят до песента на рапъра Skrilla от 2024 г., озаглавена "Doot Doot (6 7)". Тази песен започна да се появява в TikTok видеоклипове с баскетболисти, включително ЛаМело Бол от NBA, който е висок 6 фута и 7 инча (201 см.).

След това "шест-седем" става още по-вайръл след като през март момче от публиката на баскетболен мач, известно сега като "The 6-7 Kid" (хлапето 6-7), извика популярната фраза, докато друго момче до него жонглираше с ръцете си във видеоклип.

Толкова за появата на израза. Популярността му сред поколението "Алфа" (поколенческата кохорта на родените след 2010 г. - б. ред.) е огромна и изразът звучи в разговори между децата, като реакция в клас и в домовете. Значението обаче е съвсем друга тема.

Какво означава "6-7"?

Ако нямаме съмнения какъв смисъл носи една друга подобна фраза от българския жаргон - "Няма 6-5", то за "6-7" не сме сигурни. Понякога зависи от това към кого е адресирано това "6-7", друг път от контекста на сигуацията, а има и случаи, в които децата го използват само, за да дразнят възрастните, когато ги разпитват. Дори как да се пише "6-7" е предмет на дискусия – дали е с числен израз ("6 7") или с думи "six seven".

Според Dictionary.com изразът може да означава "горе-долу" или "може би това, може би онова", когато се комбинира с жеста на жонглиране с ръце.

Експерти го определят като "безсмислен израз, използван особено от тийнейджъри и подрастващи".

Същото мнение споделя и преподавателят по езикова култура доц. Владислав Миланов: "Това е част от речта на поколението, което търси оригинален начин да изразява емоциите си. Няма да открием конкретно значение, защото то просто не съществува. Това е игра, код, междуметие – не дума в класическия смисъл", обясни той пред бТВ.

По думите на Миланов фрази като "6-7" са временно явление: "Нека го приемем като част от езиковата игра. Младите хора се усмихват, когато ги попитаме какво означава – което е доказателство, че това е техен вътрешен код. Той живее само в онлайн средата и в неформалното общуване".

Според онлайн речникът, отличил израза за "Дума на годината", той е безсмислен и повсеместен. "С други думи, има всички белези на brain rot (мозъчно гниене). Все пак, остава значим за хората, които го използват, заради връзката, която създава".

Реакциите

Родители и учители създават свои собствени видеоклипове, в които се опитват да обяснят сензацията. Някои предлагат съвети как децата могат да бъдат възпрени да го повтарят по цял ден. Други предлагат да се приеме – дори да се направят "6-7" костюми за Хелоуин – за да стане неактуално. Известни личности, инфлуенсъри и детски психолози опитват да му дадат смисъл.

В някои американски щати учители дори са въвели забрани и санкции за употребата на израза в клас, опасявайки се, че той се превръща в своеобразен "вирус" на младежкия сленг.

Българските класни стаи не правят изключение. Използването на израза кара учениците да се чувстват като членове на по-голяма и по-готина група от свои връстници. Това е причината и в часовете по английски, където двете числа се чуват на езика, на който е популярна шегата без поанта, децата да скандират.

"Нашият клас е луд по "six seven". То е нещо като insider (вътрешна общностна шегичка). Когато по английски госпожата казва да работим по упражнения 6 и 7 всички викат "six seveeen", обясни 11-годишната Вяра пред Mediapool.

"Six seven" обаче не е вътрешна шега на класът на Вяра. Родители разказват, че чуват думите у дома, а децата им не могат да им обяснят какво означават. Това налага родителите да се осведомяват в интернет. Някои учители обаче възприемат фразата от дневния ред на децата като начин да ги мотивират.

"В нашето училище учителят по физическо им организира игра с активности, която се казва "six seven", разказа майка на петокласничка.

Защо е дума на годината?

Dictionary.com казва, че търси думи, които влияят върху начина, по който говорим помежду си и общуваме онлайн.

Сайтът е претърсил търсачки, заглавия и тенденции в социалните медии, за да направи своя избор. Онлайн търсенията за "6-7" са се увеличили драстично през лятото и не са забавили темпото си, като дори "думата" е търсена шест пъти повече от юни насам.

"Думата на годината не е само за популярна употреба; тя разкрива историите, които разказваме за себе си и как сме се променили през годината", се казва в сайта на онлайн речника.