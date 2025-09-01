Отиде си поетът и преводач Кирил Кадийски

Известният български поет и преводач Кирил Кадийски е починал в неделя, съобщиха от издателство "Колибри" и близки на поета.

"Съкрушителна вест ни споходи в последния ден на август. Напусна ни нашият приятел и съмишленик Кирил Кадийски – поет и преводач с мощен, извънмерен талант; прозорлив есеист, публицист, преподавател, общественик с будна съвест и парлив език", пишат от издателството.

Кирил Кадийски е роден през 1947 г. в с. Ябълково, Кюстендил. Завършва руска филология, работи в Българското радио, издателство "Народна култура" и като свободен преводач. Кадийски е сред основателите на едно от първите частни издателства в България - "Нов Златорог".

Автор е на множество книги с поезия и есеистика, сред които "Поезия" (1995), "Съчинения в три тома" (1997), "Вечеря в Емаус" (2000), "Черепът на Йорик и други стихотворения" (2004), "Съчинения в пет тома" (2007), "Поезия/Прози" (2013, 2015), "Поезия" (2014, 2019). През март излиза му поетична книга - "Звездна каторга. Новата Герника. Сонети и други стихотворения".

Кадийски е превел на български език творбите на бележити творци като Франсоа Вийон, Пиер дьо Ронсар, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Артюр Рембо, Стефан Маларме, Гийом Аполинер, Михаил Лермонтов, Фьодор Тютчев, Александър Блок, Владимир Маяковски, Борис Пастернак и други.

Кирил Кадийски е член-кореспондент на френската академия "Маларме", член на българския ПЕН клуб и на международната академия "Монмартър". Между 2004 и 2009 г. ръководи Българския културен институт в Париж и е съветник към българското посолство във Франция.

"Нека припомним само, че през 2022 г. издателство „Мишел дьо Мол“ публикува двутомник от 1400 страници "Събрани поетически творби" на Кадийски с предговор от почетния професор на Сорбоната и член на Френската академия Пиер Брюнел, който нареди българския поет сред световните лирици: "Дълбоко човечният и проникновен характер на поетическото творчество на Кадийски ни отвежда към мисълта, че този голям български поет напълно заслужава Нобелова награда, тъй като творчеството му отеква в широкия свят и носи възвишено послание". Специалният брой на "Revue Lettres", посветен на Кирил Кадийски, обхваща стотици страници студии и есета за поета, дело на авторитети като проф. Брюнел, северномакедонския поет Влада Урошевич, Пиер Остер, Ален Ланс, Ан Даймонд, уредника в Лувъра Жан-Доминик Рей. Самият председател на Aкадемията за поезия „Маларме”, големият поет и есеист Жан Оризе, отбеляза: „Не познавам подобен творчески почерк в съвременния литературен процес нито във Франция, нито другаде”, пишат от издателство "Колибри".

Поклонението пред поета ще бъде във вторник, 2 септември, от 11.00 часа в столичния храм "Св. Седмочисленици".