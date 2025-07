Отиде си Принцът на мрака и Кръстник на хеви метъла Ози Озбърн

Ози Озбърн, фронтмен на хеви метъл групата "Блек Сабат" (Black Sabbath) от 70-те години на миналия век, наричан Кръстника на хеви метъла и известен като Принца на мрака по едноименната му песен, е починал на 76-годишна възраст, съобщи семейството му във вторник. Макар да си спечели печална слава, отхапвайки главата на прилеп на сцената и водейки живот, подчинен на наркотиците и алкохола, а после да стана реалити звезда, Озбърн беше една от най-емблематичните фигури в рок музиката.

Това се случва само седмици след прощалния му концерт в Бирмингам, откъдето тръгва кариерата му. На 5 юли той се появи на сцената на трон, откъдето пееше и на моменти имаше затруднения с говора, докато благодареше на хилядите си фенове, които му показаха обичта си. Шоуто беше забележително с приветствията на редица рок легенди и участието на други такива в концерта.

"Благодаря ви за подкрепата през годините. Благодаря ви от дъното на сърцето си. Обичам ви", бяха последните думи на Озбърн към публиката.

И дойде шокиращото съобщение от семейството му: "С дълбока скръб, която думите не могат да опишат, съобщаваме, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше заобиколен от семейството си и любов. Молим за уважение към личното ни пространство в този тежък момент."

Причината за смъртта не беше обявена, въпреки че Ози страдаше от различни здравословни проблеми през последните години.

В родния му Бирмингам фенове започнаха да оставят цвета в памет на хеви метъл легендата. Групата "Блек Сабат" му отдаде почит с пост в Инстаграм "Ози завинаги" и снимка от последния им концерт.

Озбърн е сред най-известните и скандални личности в рока – иноватор с характерен зловещ вокал, който помогна за раждането на хеви метъла, зависим от наркотици и алкохол до степен да опита да убие жена си, и по-късно – любимец на телевизионните зрители в риалити шоуто "The Osbournes".

Неговата смърт настъпи по-малко от три седмици след пенсионирането му от сцената. На 5 юли Ози се събра с оригиналните членове на Black Sabbath за първи път от 2005 г. за прощален концерт "Back to the Beginning" в Бирмингам – събитие с участието на големи имена от метъл сцената. "Бях прикован към леглото шест години и нямате представа как се чувствам," каза той на публиката, споменавайки здравословните си проблеми, включително форма на Паркинсон и множество операции на гръбначния стълб. "Благодаря ви от сърце."

Роден като Джон Майкъл Озбърн в Астън, Бирмингам, през 1948 г., син на фабрични работници, той имаше тежко детство, белязано от бедност и травматични преживявания. На 11 години е многократно сексуално малтретиран. През 2003 г. признава пред "Мирър", че това е било "ужасно и сякаш никога не свършва". Освен това е лежал в затвора за кражба, но с присмех казва, че е бил "безполезен в това".

Ози Озбърн през 1970-те години, сн. GettyImages

Тази работническа среда повлиява на музикалния стил на Black Sabbath, които с тежкия си звук преобърнаха британския рок. Басистът Джийзър Бътлър обяснява, че са искали да изразят мрачната си визия за света, без да създават весели поп песни, а с индустриален звук, назован на ужаса от филма с Борис Карлоф. Групата, с Тони Айоми на китара и Бил Уорд на барабани, издава дебютния си албум през 1970 г., последван от "Paranoid" с класики като "Iron Man" и "War Pigs", които оглавяват британските класации. Следва "Master of Reality" (1971) с психеделичен звук, оказал голямо влияние върху дум метъла.

Ози издава още пет албума с Black Sabbath, но поради зависимостите си от алкохол и наркотици е изгонен от групата през 1979 г., заменен от Рони Джеймс Дио. Той се завръща за албума "13" от 2013 г., който оглавява класациите в САЩ и Великобритания, а групата приключва с финален концерт през 2017 г.

Блек Сабат, Ози Озбърн е крайният вдясно, сн. GettyImages

Солова кариера Ози започва веднага след напускането на Sabbath, като дебютният му албум "Blizzard of Ozz" достига петкратно платинен статус в САЩ. Последният му студиен албум "Ordinary Man" (2020) включва колаборации с млади рап артисти като Пост Малоун и Травис Скот, както и с гостуващия Елтън Джон.

Най-скандалният момент в кариерата му остава от 1982 г., когато на концерт в Айова захапва глава на прилеп, смятайки го за реквизит. След това се лекува срещу бяс. Според неговия бивш пиар Мик Уол, Ози също е захапал главите на две гълъби по време на спорна среща с лейбъл през 1981 г.

През 80-те и 90-те Ози има няколко попадения в британския Топ 40, включително "Bark at the Moon" (1983) и "Perry Mason" (1995). През 2003 г. достига първо място с дуета "Changes" с дъщеря си Кели. Ози има и други деца – Джак, Ейми, и две деца от първата си съпруга Теулма. Бракът с Теулма се разпада заради алкохолизма му, а той признава, че не помни раждането на децата си.

През 1982 г. се жени за Шарън, която поема управлението на кариерата му и с която изграждат общо богатство от около 196 милиона долара. Те създават фестивала Ozzfest през 1996 г., който редовно се провежда в САЩ, Великобритания и Япония. През 1989 г. Ози е арестуван за опит да убие Шарън, като я задушава в пияно състояние. Въпреки тежкия инцидент, двамата се събират отново, макар че се разделят кратко през 2016 г. след изневяра от негова страна.

Семейство Озбърн става известно с риалити сериала "The Osbournes" (2002–2005), който показваше ежедневието им – с кучешки терапевти, "вагинални доктори" и необуздан език, печелейки награда Еми за най-добра риалити програма.

Ози със съпругата си Шарън и дъщеря им Кели, сн. GettyImages

През 2003 г. Ози претърпява тежка катастрофа с ATV в имението си в Бъкингамшър, като счупва врата, ключица и ребра. Бил е без пулс и почти парализиран. През 2005 г. му е диагностициран синдром на Паркинсон. След период на трезвеност през 2013 г. признава, че отново е употребявал алкохол и наркотици, но е решен да спре.

През 2019 г. обявява последното си световно турне "No More Tours 2", но заболяване го принуждава да отложи европейските дати през 2020 г. През 2020 г. официално съобщава за диагнозата Паркинсон, а през 2022 претърпява операция на гръбначния стълб заради последствия от падане. През 2023 г. отменя турне заради физическа слабост, описвайки три операции, терапия с клетки и новаторско лечение Cybernics (HAL).

Иноватор, провокатор, Ози ще остане завинаги с сърцата на хеви метълистите, сн. GettyImages

В интервю от май 2025 г. Ози разкрива дълбока депресия, породена от тежкото лечение: "Събуждаш се и нещо друго се разваля. Мислиш си, че това никога няма да свърши." Шарън му предлага концертът "Back to the Beginning" в Бирмингам да му даде сила да се събуди и живее. На сцената той изпълнява с дух и възкликва: "Аз съм Железният човек – бийте се!" Концертът включва участия на Metallica, Slayer и Guns N’ Roses.

Ози Озбърн оставя следа не само с музиката си, но и с живота си, белязан от блясък, падения и човешка уязвимост — завинаги като "Принца на мрака" в историята на рока.