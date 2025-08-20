Откакто е президент Тръмп е купил облигации за над 100 млн. долара

От встъпването си в длъжност през януари президентът на САЩ Доналд Тръмп е закупил корпоративни, федерални и щатски облигации на обща стойност над 100 млн. долара, става ясно от подадена от него декларация, цитирана от Ройтерс.
Документите, публикувани онлайн, показват, че Тръмп е осъществил над 600 финансови сделки от 21 януари - ден след встъпването му в длъжност като президент на САЩ.
В подадената от 12 август информация от Службата за правителствена етика на САЩ (Office of Government Ethics – OGE, независима агенция в рамките на федералното правителство на САЩ, която отговаря за ръководенето на политиките на изпълнителната власт, свързани с предотвратяването на конфликти на интереси) не се посочват точните суми, а само широк диапазон от компании.
В списъка се забелязват закупени от Тръмп корпоративни облигации в големите банки "Ситигруп" (Citigroup), "Морган Стенли" (Morgan Stanley) и "Уелс Фарго" (Wells Fargo), в технологичната "Мета" (Meta), производителя на полупроводници "Куалком" (Qualcomm), търговската верига "Хоум депо" (Home Depot), телекомуникационната "Ти-Мобайл Ю Ес" (T-Mobile U.S.) и гиганта в здравеопазването "ЮнайтедХелт груп" (UnitedHealth Group).
Други покупки на дълг включват различни облигации, емитирани от градове, щати, окръзи и училищни райони, както и от райони, богати на газ, както и други емитенти.
Активите обхващат области, които биха могли да се възползват от промените в политиката на САЩ по време на управлението на неговата администрация.
Тръмп заяви, че е поставил компаниите си в тръст, управляван от децата му. Неговите предшественици или се отказват от активите си, или ги прехвърлят в тръст с независим надзорник. Неговата разрастващата се бизнес империя се управлява от двама от синовете му и оперира в няколко области, които имат пресечни точки с политиката в президентството, коментира Блумбърг.
Тръмп, например, проведе срещи с ръководители на компании, чиито вериги за доставки бяха нарушени от въвеждането на най-високите от десетилетия насам мита, както и с ръководители от технологичната индустрия.
Формулярът на годишната му декларация, подадена през юни, показва, че доходите му от различни източници в крайна сметка все още се начисляват на президента - нещо, за което би могъл да бъде обвинен в конфликт на интереси.
Белият дом не е коментирал темата пред Ройтерс.
По данни на Блумбърг, цитирани от БТА, активите на американския президент се оценяват на 6.4 млрд. долара.
