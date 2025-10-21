Откраднатите съкровища от Лувъра не са застраховани (обновена)

Франция няма да получи обезщетение за загубата на бижута с "безценна" историческа стойност, откраднати от музея "Лувър" в Париж, след като френското правителство потвърди, че предметите не са били обхванати от частна застраховка, съобщи във вторник "Файненшъл таймс".

В неделя крадци проникнаха в Лувъра, използвайки товарен асансьор, за да достигнат първия етаж. Разрязаха витрините и откраднаха 8 предмета, включително диамантена брошка, принадлежала на съпругата на Наполеон III – императрица Евгения, както и колиета и диадеми. Грабителите се опитали да вземат и короната на императрицата, но я изпуснали при бягството си.

Полицията разследва кражбата с надеждата да бъдат възстановени откраднатите бижута, но френското министерство на културата заяви, че страната няма да получи компенсация за загубите, свързани с предмети, които имат “безценна културна и историческа стойност”.

"Държавата действа като собствен застраховател, когато произведенията на националните музеи се намират на обичайното си място на съхранение", се казва в изявление, цитирано първо от вестник Le Parisien.

Добавя се, че това решение отчита високата цена на застраховката "когато процентът на щети е нисък".

Щетите са оценени на 88 млн. евро

Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи във вторник вечерта, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде Франс прес. Прокурорката поясни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.

"Щетите са оценени от куратора на Лувъра на 88 милиона евро, сума, която е изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческия ущърб", добави прокурорката пред Ер Те Ел. Тя уточни, че престъпниците "няма да спечелят" тази сума, "ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута".

Парижката прокурорка потвърди, че четирима души са идентифицирани като присъствали на място по време на обира, но допълни, че около тях е имало и цял екип, който е подпомагал извършителите на обира.

Запитана дали крадците са имали евентуално съучастници сред персонала на музея, Бекюо каза, че не може нито да потвърди, нито да отрече това на този етап.

Тя разказа, че камионът-стълба, с който крадците са извършили обира, е бил нает от тях с фалшивия аргумент, че им трябва за преместване.

Прокурорката разказа, че около 100 следователи са мобилизирани в разследването.

Какъв е проблемът със застраховките?

Докато отговорността за произведенията в националните колекции обикновено е на държавата, музеите купуват застраховка при преместване или заемане на експонати.

Министерството уточни, че застрахователната стойност "много често е по-висока от стойността на самото произведение".

Частни галерии като фондация "Louis Vuitton" и колекцията "Pinault" обикновено сключват търговски застраховки.

"За институция като Лувъра е почти невъзможно да застрахова цялата си колекция", коментира Чарли Хорел, ръководител на отдела за изящно изкуство в застрахователния брокер Marsh.

Покритието на застраховките за изящно изкуство на лондонския специализиран пазар, който покрива голяма част от сложните рискове в света, възлиза на около 4 милиарда долара.

Самата колекция на Лувъра би надвишила този капацитет, посочват представители на застрахователния пазар, тъй като съкровища като "Мона Лиза" на Леонардо да Винчи и "Големият сфинкс от Танис" са почти невъзможни за оценяване.

Докато Франция се надява да възстанови бижутата, съществува риск крадците да разглобят предметите и да продадат отделните скъпоценни камъни.

По подобен начин основната отговорност за катедралата "Нотр Дам", която изгоря през 2019 г., също беше на френското правителство, според Грейс Бест-Девро от компанията за уреждане на щети Sedgwick. Някои частни изпълнители обаче бяха сключили търговски застраховки за дейностите си по реставрацията на паметника.

Все пак частни дарения в размер на около 840 милиона евро от 340 000 дарители покриха разходите за възстановяването на “Нотр Дам”, като така се предотврати поемането на огромни разходи от държавния бюджет.

Кражбата в Лувъра е само последната от поредица музейни обири, много от които включват злато. В понеделник френските прокурори обявиха, че са започнали разследване срещу китайска гражданка на 13 октомври за кражбата на 6 кг златни късове от Природонаучния музей в Париж миналия месец.

Откраднатите златни предмети произхождали от находища в Боливия, Калифорния, Урал и Австралия, но заподозряната била открита в Барселона с 1 кг претопено злато след издаването на международна заповед за арест.

По-рано този месец Националният музей на Уелс във Великобритания съобщи за изчезнали златни украшения от бронзовата епоха, а по-рано тази година злато беше откраднато и от музея "Дрентс" в Нидерландия.

През последните месеци цените на златото и среброто рязко са се повишили, като златото е поскъпнало с над 50% тази година.

Високата цена на металите вероятно е стимулирала тези кражби, коментира Бест-Девро. Тъй като скъпоценните камъни вероятно биха били прешлифовани преди продажба на черния пазар, добави тя, стойността на претопените метали може дори да надхвърли тази на изрязаните скъпоценни камъни от откраднатите предмети.

Бест-Девро очаква застрахователите в бъдеще да изискват повече информация от музеите, които желаят да заемат произведения на изкуството на френски институции — включително данни за мерките за сигурност и местоположението на експонатите.

"Ще има повече внимание към договорите за заем," каза тя.