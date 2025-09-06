Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София

Паметник на героя от Дойран ген. Владимир Вазов беше открит в София в Деня на Съединението на бул. "Владимир Вазов" при ъгъла с ул. "Панайот Хитов".
Монументът е създаден от скулптора Борис Борисов, а проектът е реализиран по инициатива и с дарителската подкрепа на "Сиела Норма". Поставянето му е одобрено с решение на Столичния общински съвет.
На събитието присъстваха кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, общински съветници, изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров, както и граждани.
"В този празничен ден открихме и паметник на генерал Владимир Вазов - герой от Дойран, но и кмет на София, превърнал столицата в олицетворение на стремежа на българите към единство и прогрес. Неговото управление остава еталон за ред, почтеност и визия. Паметникът му е не само знак на историческа признателност, но и призив към нас, днешните ръководители, да служим на града със същата отговорност и чест”, написа във Facebook кметът на София Васил Терзиев.
Генерал-лейтенант Владимир Вазов (1868–1945) е брат на писателя Иван Вазов и
един от най-изтъкнатите български военачалници. Като командир на 9-а Плевенска
дивизия по време на Първата световна война той остава в историята с успешната
отбранителна операция при Дойран, призната дори от противниковите командващи за
образец на военно изкуство.
След войната генерал Вазов се посвещава на обществения живот. Като кмет на
София (1926–1932) поставя основите на ключови инфраструктурни проекти –
разширяване на електрификацията и водоснабдяването, строителство на училища и
болници, благоустрояване на улици и паркове. Управлението му се отличава с
модернизаторски дух и дългосрочна визия за столицата.
Напълно заслужено и твърде закъсняло признание за военните подвизи на бойното поле на ген.Владимир Вазов, а по-късно като кмет на София - заслуги за преобразяване на София в модерен, европейски град! И каква ирония - паметникът на ген. Вазов е открит от кмета Васил Терзиев, а този който щеше да ни пази от комунистите не позволи прашинка да падне от МОЧА.
Предлагам следващият паметник на княз Александър Български - Батемберг, направо върху готовият постамент на МОЧА! Да тачим нашите си герои не чуждите!
Слава на Героя от Дойран! Крайно време беше за паметник! При посещението му в Лондон, англичаните свеждат бойните си знамена пред него като акт на уважение! Ако е бил продължил към Солун, съдбата на България, може би щеше да е друга!
А как е умрял? Нека не забравяме