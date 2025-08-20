Отменена е гаранцията на сочена за съучастничка на бившия зам.-кмет Барбутов

Градският съд в София е отменил гаранцията от 10 хил. лв., наложена на Соня Клисурска, една от обвиняемите по делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. Това съобщи "Сега".

Определението на съда не е публично и не се знае какви са аргументите. Обичайно гаранцията се отменя, когато няма достатъчно данни, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към отговорност. Това би означавало, че прокуратурата не е успяла да докаже тезата си пред съда.

Барбутов и Клисурска бяха обвинени в участие в престъпна група заедно с още двама души – бизнсмена Петър Рафаилов и Росица Пандова, бивш зам.-кмет на район "Люлин". Обвинението се крепи основно на показанията на кметовете на "Младост" и "Люлин" Ивайло Кукурин и Георги Тодоров.

Според разследващите Барбутов е организирал схема за "връщане" на пари към партийната каса на "Продължаваме промяната" от фирми, които преди това спечелили обществени поръчки. Заради това разследване съпредседателят на партията Кирил Петков подаде оставка от парламента и от ръководството на формацията.

Макар че делото срещу Барбутов започна шумно, през последните седмици по него няма особено движение. Към момента той и Рафаилов остават в следствения арест. А мерките на Клисурска и Пандова са променени – в единия случай е отменена гаранция, а Пандова вместо с гаранция вече е с най-леката мярка – подписка.