 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул заради обвинения, че е "ционист"

3 коментара
Роби Уилямс изнесе концерт в София на 28 септември, сн. Fest Team
Концертът на британския певец Роби Уилямс, който бе планиран за 7 октомври в истанбулското пристанище Атакьой, е отменен след негативна реакция в социалните медии заради обвинения, че е "ционист“.
 
Промоутърската компания посочи обществената реакция и потенциалните рискове за сигурността като причини за отмяната.
 
Певецът има специална връзка с Турция чрез родената си в Турция съпруга Айда Фийлд.
 
Според съобщения в турските медии коментарите са били насочени към майката на Фийлд, която е от еврейски произход.
 
Уилямс обясни по-рано, че съпругата му е еврейка, така че децата им са отгледани като евреи и той поддържа някои семейни традиции от уважение към тяхното наследство.
 
"Отглеждам еврейските си деца и съм благодарен на еврейския народ", каза Уилямс през 2023 г. по време на концерта си в Тел Авив.
 
"Жена ми е еврейка, така че и децата ми са евреи. Обичам да запазвам някои от семейните традиции, просто от уважение към вас и вашата история.“
 
Той има и татуировка на китката си с "еврейската дума симха“, което означава щастие.
 
Организаторите обещаха възстановяване на сумите на закупилите билети.

Ключови думи

концерт Истанбул Роби Уилямс
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

3 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. ASSHOW
    #3
    Отговор на коментар #1

    Чудя се имаш ли нетъп пост, поне малко имащ връзка с реалността ;)

  2. Един препатил
    #2

    Да се върне за още един концерт в София! Има още инспектори в ДАИ за арестуване.

  3. Велика Бьлгария!
    #1

    Дядката , бивша тийн-звиздЪ най-накрая разбра, че с тътпотиите, които Нетаняху съутвори - ционизма вече се свързва с негативни, а не позитивни емоции.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни