Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул заради обвинения, че е "ционист"

Концертът на британския певец Роби Уилямс, който бе планиран за 7 октомври в истанбулското пристанище Атакьой, е отменен след негативна реакция в социалните медии заради обвинения, че е "ционист“.

Промоутърската компания посочи обществената реакция и потенциалните рискове за сигурността като причини за отмяната.

Певецът има специална връзка с Турция чрез родената си в Турция съпруга Айда Фийлд.

Според съобщения в турските медии коментарите са били насочени към майката на Фийлд, която е от еврейски произход.

Уилямс обясни по-рано, че съпругата му е еврейка, така че децата им са отгледани като евреи и той поддържа някои семейни традиции от уважение към тяхното наследство.

"Отглеждам еврейските си деца и съм благодарен на еврейския народ", каза Уилямс през 2023 г. по време на концерта си в Тел Авив.

"Жена ми е еврейка, така че и децата ми са евреи. Обичам да запазвам някои от семейните традиции, просто от уважение към вас и вашата история.“

Той има и татуировка на китката си с "еврейската дума симха“, което означава щастие.

Организаторите обещаха възстановяване на сумите на закупилите билети.