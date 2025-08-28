Отново атрактивни дербита и емоции от УЕФА турнира в каналите на Max Sport

Днес в Монако предстои да бъде изтеглен жребият за груповата фаза в турнира УЕФА Шампионска лига за сезон 2025/26. Това е втората година, в която надпреварата се провежда по обновения формат с 36 отбора, всеки от които ще изиграе по осем мача срещу различни съперници – четири като домакин и четири като гост. Първите осем в класирането ще продължат директно към осминафиналите, а тимовете, завършили между девето и двадесет и четвърто място, ще се срещнат в плейофи за останалите места в елиминациите. Очакванията са жребият да донесе редица футболни дербита между отбори тежка категория като шампиона ПСЖ, рекордьора по европейски титли Реал Мадрид, Манчестър Сити, Ювентус, Барселона, Арсенал, Байерн Мюнхен, Интер и др. Първите срещи от фазата на лигата ще се изиграят на 16 септември, а финалът на турнира е насрочен за 30 май 2026 г. на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Феновете ще могат да се насладят на най-интересните двубои от УЕФА Шампионската лига в каналите на MAX Sport, а Champions TV се завръща с още повече емоции. Форматът, създаден в партньорство между А1, bTV и Sportal.bg, ще предложи комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, а в първата седмица от турнира и в четвъртък. Зрителите ще могат да гледат пълните мачове в каналите на MAX Sport и bTV Media Group, а в Champions TV – специално комбинирано предаване с избрани акценти от всички късни срещи, достъпно онлайн на maxsport.sportal.bg/championstv/, напълно безплатно и без нужда от регистрация. В сряда най-интересните моменти от срещите ще се излъчват по btvsport.sportal.championstv.

В богатото портфолио от спортни права на А1 присъстват редица водещи футболни турнири и първенства, сред които УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа, УЕФА Лига на конференциите, испанската Ла Лига, италианската Серия А, Купата на Италия, Купата на Испания, Купата на Франция, Купата на Турция, Копа Либертадòрес и Копа Судамерикана. Всички те са достъпни за абонатите с пакет MAX Sport PLUS.