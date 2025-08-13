Отново световен трансджендър скандал в спорта – този път при волейбола

Оформи се скандал по време на Световното първенство по волейбол за жени до 21 г., което се провежда в Индонезия. Тимът на Виетнам беше наказан с четири служебни загуби с 0:3, въпреки доброто си представяне в групите, заради подозрения за нередовен състезател.

"Вследствие на изразени опасения, че Федерацията по волейбол на Виетнам е включила нередовен играч в националния отбор до 21 г. на световното първенство по волейбол в Индонезия, FIVB проведе разследване в съответствие с правилата си. Разследването заключи, че въпросният играч е нередовен, съгласно чл.12.2 от Дисциплинарния правилник. В резултат Подкомитетът на Дисциплинарната комисия на FIVB постанови, че за мачовете на националния отбор на Виетнам, в които е участвал играчът, се присъжда служебна загуба, а играчът се дисквалифицира от състезанието с незабавен ефект", гласи съобщението на Световната федерация по волейбол (FIVB).

Макар че никъде във въпросните членове от правнилниците не се споменава понятието пол, наказанието на Виетнам започна да се тирижира като трансджендър скандал от различни спортни сайтове и волейболни страници в социалните мрежи.

Според тях става въпрос за капитана на тима Данг Тхи Хонг, която носи №12 и се отличава от съобторничките си с по-късата си коса и по-добра мускулатура. Други издания посочват, че става въпрос и за още една състезателка – Нгуен Фуонг Куинх №21. Тя също се отличава с по-къса прическа. По информация на различни индонезийски спортни издания двете волейболистки са провели хромозонни тестове.

Подобна официална информация обаче липсва. Освен това в официалното съобщение на FIVB не се посочва името на дисквалифицираната състезателка.

В позиция волейболната асоциация на Виетнам твърди, че е спазила правилата на FIVB относно процедурите за регистрация на спортисти, както и че е представила пълните документи на състезателките преди началото на турнира.

"Решението на FIVB относно неподходящия спортист обаче е взето въз основа на искането за допълнителни документи и някои условия, които никога преди не са били искани от спортистите на виетнамския отбор“, посочва се в позицията, без да се пояснява какви са тези документи.

Волейболната асоциация ще подаде официална жалба срещу решението на FIVB, за да защити правата и репутацията на тима.

Виетнам все пак ще продължи участието си на турнира, но без въпросната волейболистка и ще играе в двубоите за разпределение на последните места в надпреварата.

Това обаче е поредният спорт, в който се тирижират скандали, свързани с трансджендър хората. Темата предизвика голямо обществено внимание около скандала с половата идентичност на боксьорките Имане Хелиф Ю-Тин Лин по време на Олимпийските игри в Париж миналото лято.

През февруари стана ясно, че Световната атлетика (WA) ще забрани участието в състезания на атлетки с високи нива на тестостерон по рождение и на транссексуални. Впоследствие беше приета задължителна процедура, според която от 1 септември всички лекоатлетки, които искат да се състезават на елитно ниво при дамите, ще трябва първо да минат еднократен генен тест, за да докажат биологичния си пол.