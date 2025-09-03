"Отпор срещу диктатурата“: Граждански протест блокира центъра на София

Стотици граждани се събраха пред Съдебната палата в София в сряда вечер на протест под наслов „Отпор срещу диктатурата“ в подкрепа на върховенството на правото.

Протестът бе организиран от инициатива „Правосъдие за всеки“, но в нея се включиха и политици от ПП-ДБ.

Протестиращите се обявиха за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и на останалите „изпълняващи функциите“, както и за поддържане на устоите на правовата държава.

„Протестираме за възстановяване на демокрацията и освобождаване на превзетата съдебна власт“, каза Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“. „Искаме Пеевски вън от съдебната власт“, добави той, цитиран от БТА.

„Демокрацията е в опасност, Правосъдието е в кома! Скритата власт стана явна!“, „Искаме справедливост, а не диктатура“ и „Долу мафията – властта на гражданите“ бяха част от лозунгите на протеста. С възгласи „Пеевски – позор, оставка и затвор“ и „Шиши – вън“ събралите се граждани се обявиха и против лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

„Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка. Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията“, заявяват организаторите на протеста. Събралите се граждани развяваха българския трибагреник и знамето на Европейския съюз.

Депутатът и съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че протестът е част от техния план за борба със завладяната държава.

„Протестът се казва „Отпор на диктатурата“ – това е част от нашия план: отпор на завладяната държава, тъй като виждаме, че това е един неформален бизнес, олигархичен кръг, който по никакъв начин не се явява пред българските граждани, за да заяви, че иска да управлява страната – през съдебната система, през прокуратурата, през ДАНС, през службите, през всички институции. Практически е сложен похлупак върху цялата държава“, каза той.

„Няма нито една работеща институция и всичко се случва с обаждане по телефона“, добави Ивайло Мирчев. По думите му това не трябва да се случва в държава членка на Европейския съюз. „ДПС ще реши дали това правителство да продължи да съществува“, заяви още Мирчев, като посочи, че са готови да предложат алтернатива. „Затова днес обявихме план за отпор и противопоставяне на завладяната държава“, обясни той.

„Ако вицепремиерът Атанас Зафиров подаде оставката си, която му поискахме заради визитата му в Китай, това би трябвало да разклати правителството“, каза колегата му Божидар Божанов. „Правителството твърди, че е евроатлантическо, а негов вицепремиер се оказва по-източен“, добави той. По думите му това трябва да създаде сериозни турбуленции у управляващите, ако те не изпълняват своите евроатлантически заявки.

Относно кмета на Варна Благомир Коцев Божанов коментира, че прокуратурата използва всички начини, за да заобикаля закона, така че Коцев да остане в ареста. „Преди 15 дни имаше искане за преразглеждане на мярката, но прокуратурата заяви, че разследващите органи не ѝ дават делото“, добави той.

Протестиращите носеха както български, така и европейски знамена, както бяха призовали от организаторите.

По-късно те тръгнаха на шествие до Народното събрание и после до Орлов мост. Шествието затвори движението по бул. „Цар Освободител“.