"Отпор срещу диктатурата": Започват отново протестите в София

Отново започват протестите в София срещу "бухалките на Пеевски и Борисов", организирани от инициативата "Правосъдие за всеки".

Демонстрация е организирана на 3 септември, когато е и първият работен ден на депутатите след лятната им ваканция.

Протестът е под наслов "Отпор срещу диктатурата" е насрочен за 18:30 пред Съдебната палата в София.

"Демокрацията е в опасност, правосъдието е в кома! Скритата власт стана явна! Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка", пишат организаторите във Фейсбук.

Според тях властта на Пеевски и Борисов “се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на конституцията”.

Става въпрос за временния главен прокурор Борислав Сарафов и временния председател на ВАС Георги Чолаков.

През 2024 г. по инициатива на "Продължаваме промяната – Демократична България“ бяха приети поправки в Закона за съдебната власт. С тях се ограничава срокът, в който временно изпълняващите длъжността шефове на върховните съдилища и прокуратурата могат да заемат длъжността. Промените, които влязоха в сила на 21 януари, предвиждат, че временните началници на върховните съдилища и прокуратурата могат да заемат тази длъжност до 6 месеца.

С наближаването на крайния срок обаче прокурорската колегия на ВСС направи собствено тълкуване на закона и обяви, че на разпоредбите не е придадена обратна сила и поправките би следвало да важат само занапред. Според тях Сарафов е в заварено положение и тези промени не го засягат.

Така той продължава да оглавява временно прокуратурата, която ръководи от 2 години след уволнението на Иван Гешев. Това доведе и до масов протест в столицата на 22 юли, който блокираха "Орлов мост".

За разлика от прокурорите, ВАС предприе различен подход и временният председател на съда Георги Чолаков излезе в отпуск до 30 септември. През това време начело застанаха неговите заместници Маринка Чернева и Любомир Гайдов.

"Липсата на правов ред е реална опасност за живота"

"Вече видяхме и знаем, че липсата на правов ред руши свободата и не е просто заплаха, а реална опасност дори за живота ни - нашият, но и този на децата ни.Това трябва да спре! Сарафов не трябва да бъде главен прокурор, подобните нему също! Имаме шанс да ги спрем, но само ако сме много, ако сме непреклонни и сме заедно“, посочват от "Правосъдие за всеки".

Te канят "всички свободомислещи български граждани" да се включат в протеста, "за да положат началото на решителен отпор срещу настъпващата диктатура, която унищожава човешки съдби и ограбва нашето общо бъдеще".

Протестът е подкрепен и от ПП-ДБ. От ПП обявиха подкрепа на страницата си във Фейсбук, а съпредседателят на "Да, България", част от "Демократична България“ Ивайло Мирчев обяви, че формацията ще изезе на протеста.

През юли „Правосъдие за всеки“ организира няколко протеста, като основен повод за недоволството беше арестът на варненския кмет Благомир Коцев, който и към днешна дата е под стража.

Последният мащабен протест обаче беше и срещу оставането на поста главен прокурор на Борислав Сарафов. Тогава „Правосъдие за всеки“ обеща протестите да продължат през есента, а заявката им беше демонстрациите да минават и край централата на "Ново начало“.

Оказа се, че по време на протеста през юли органите на реда са пазили сградата на ул. "Врабча 23", заради което депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова отправи въпроси до вътрешния министър каква е причината за това и колко полицаи са пазили сградата.