Отпуснаха допълнителни 34 млн. лв. за сценичните изкуства

Допълнително финансиране в размер на 34 милиона лева за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства отпусна Министерският съвет в сряда. Информацията съобщи след правителственото заседание министърът на културата Мариан Бачев. Той поясни, че средствата ще отидат при над 50 държавни културни института - театри, опери, филхармонии, симфониети, балетни центрове.

По думите на културния министър взетото днес решение е логично продължение на политиката на правителството по отношение на сценичните изкуства и представлява "грижа за сектора".

"Знаете, че бюджетът за сценичните изкуства за 2025 г. вече беше увеличен спрямо бюджета за 2024 г. с 6 млн. лв. – от 159 на 165 милиона лева. Той беше приет късно тази година в сравнение със стандартното. Затова тогава не бе ясно кога отпускането на тези допълнителни средства ще бъде възможно. Обикновено това става около шест месеца, след като бюджетът е приет. В случая, от март месец досега, доста по-бързо реагирахме", обясни Бачев.

Министърът на културата коментира, че приемането на постановлението за отпускането на допълнителните 34 милиона лева в сряда е естествено продължение на политиката за грижа към сценичните изкуства и за повече предвидимост.

"И това не са просто цифри, както сами се досещате, това са допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти, достигане до повече и по-голяма публика, възпитание на вкус, което е изключително важно като ангажимент и на Министерството на културата, и, разбира се, на настоящия кабинет", каза Бачев.

Той бе категоричен, че допълнителните средства разсейват "всякакви спекулации, че ще се закриват театри, че се замразяват трупи и прочие". По думите му Министерството на културата и правителството ще продължават да се грижат и за сценичните изкуства, така че да могат "да предложат по-предвидима политика в това отношение".

Министър Бачев каза, че заедно с екипа си работи по ревизиране на Методиката за разпределение на средствата:

"Вярвам, че с бюджет 2026 ще имаме значително по-добър резултат и във финансирането на сценичните изкуства".