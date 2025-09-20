Овладян е пожарът край Асеновград

Голям пожар пламна в събота до асеновградското село Горнослав, който в следобедните часове започна да се разраства на два фронта, обхващайки борова гора.
В потушаването на пламъците се включиха 9 екипа на пожарната и доброволци.
В събота вечерта директорът на пожарната в Пловдив Васил Димов съобщи, че огънят е овладян. На място през нощта остават общо 15 дежурни пожарникари и горски служители, за които е осигурена и храна. Утре отново ще се обследва районът, съобищиха от община Асеновград.
В следобедните часове се обмисляше да бъде поискано включването на летателна техника за овладяване на пламъците. Пътят от село Горнослав към съседните села Орешец и Добростан бе затворен за автомобили, за да не се пречи на колите на пожарната.
Спряно бе и електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока село Добростан и хижа "Марциганица" заради изгорял дървен електрически стълб.
До първия сериозен дъжд ще е така в тази безхаберна територия ...................гори и около " Плама " Плевен .......................