Ози Озбърн и "Блек Сабат" се завърнаха в британските музикални класации

Музикалните продукции на Ози Озбърн и неговата група "Блек Сабат" се завърнаха в британските класации след новината за смъртта на звездата на хеви метъла, съобщи ДПА.

Хитът Paranoid на "Блек Сабат", който през 1970 г. достигна четвърто място в чарта, се завърна в топ 40 (на 32-ро място) за първи път от почти 45 години, съобщи официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

76-годишният Озбърн почина на 22 юли, а The Ultimate Collection на "Блек Сабат" се завърна в класацията за албуми, изкачвайки се с цели 129 места до 22-ра позиция.

Това е една от шестте продукции на "Блек Сабат" и Озбърн в класацията тази седмица. Албумът Paranoid на "Блек Сабат" от 1970 г. е на номер 52, колекцията с хитове на Ози Озбърн от 2014 г., озаглавена Memoirs Of A Madman, заема 60-о място, Prince Of Darkness е на 71-во място и Mob Rules на групата се позиционира на 107-а позиция.

Канадският певец Джъстин Бийбър реализира осмия си сингъл номер едно във Великобритания - Daisies, който е първият му номер едно от шест години насам.

Първенецът от миналата седмица - Dior на МК, известен като Марк Кинчън, с участието на певицата и авторка на песни Кристал, слиза на второ място, докато американският изпълнител Алекс Уорън е на трето място с Eternity.

Анимацията KPop Demon Hunters на платформата Нетфликс продължава да прави впечатление, като три от песните му се класират в топ 20, отбелязва ДПА. Сингълът Golden е на четвърто място в класацията. Американската певица Сабрина Карпентър заема пето място с хита си Manchild.

Групата "Оейзис" продължава да доминира в британските класации, докато е на турне, след като обяви, че се събира. Сингълът Wonderwall, издаден през 1995 г., се завърна в класацията на 27-о място, присъединявайки се към другите хитове Don't Look Back in Anger на 22-ро място и Live Forever на 23-та позиция. Групата има и три албума в челната петица на британския чарта Time Flies... 1994-2009 е на трето място, (What's The Story) Morning Glory? е четвърти, а Definitely Maybe заема пето място.

Начело в класацията за албуми е You'll Be Alright, Kid на Алекс Уорън – първата му продукция, достигнала номер едно във Великобритания, отбелязва ДПА. На второ място е американският рапър Тайлър Дъ Криейтър с Don't Tap The Glass.