Пачка петдесетолевки, граждански арест в ромска махала в изборен ден. Според полицията няма купуване на гласове

Селото герой в деня на изборите за нов общински съвет в община Пазарджик е Огняново, където бе извършен зрелищен граждански арест на предполагаеми купувачи на гласове, които се бяха залостили в колите си, а полицията по-късно дойде да ги обискира, проверява и издирва избягалите, след което публикува обяснение какво е установила – а именно, че въпросните автомобили не са на народни представители и че стикерът на единия автомобил с надпис МВР и МО всъщност няма нищо общо двете институции, а е на една неправителствена организация.
Странният стикер не впечатли органите на реда, още по-малко откритите петдесетолевки в автомобил ауди, оказал се в ромската махала на пазарджишкото село точно в изборния ден.
По случая няма образувано досъдебно произвоство, тъй като нищо от намереното в автомобилите не посочва, че се касае за дейност по купуване на гласове, съобщи Мирослав Стоянов, говорител на ОДМВР-Пазарджик.
След като бъдат извършени необходимите полицейски действия петимата вероятно ще бъдат освободени, тъй като няма причина за задържането им, каза още той.
Като на кино
В следобедните часове на 12 октомври наблюдатели, политически активисти, депутати и представители на обществени организации, задържаха трима предполагаеми купувачи на гласове в ромската махала на с. Огняново.
Колите им буквално бяха обградени, а младите мъже се бяха заключили вътре в тях (двама в едната кола и един - в другата), докато дойде полицията. Те престояха в тях около час, преди да дойде полицията, която ги изведе..Последва обиск. Необходим беше час, за да бъде отворен багажникът на автомобила. Намерена беше малка мъжка чанта с пачка от 50-олевки, също така полицейска значка с неясен произход.
Задържаните обясниха, че не са купувачи на гласове, а предприемачи, които точно тази неделя обикаляли да търсят работници.
Един от младите мъже, сочен за командос, отрече да е купувач на гласове: “Отговорът е личен избор. Отговорих на каквото беше нужно. Не съм тук да купувам и да продавам гласове. Точка”.
По време на събитията в Огняново беше обявено, че едната кола има стикер от Съюза на българските командоси, както и полицейска значка. Полицията опроверга това - стикерът е на неправителствена организация, а българската полиция не разполага с подобни значки.
Мъжете са освободени след разпит, при който са казали, че са били преследвани в селото от автомобили на партия, която разполага с исторически комплекс. Това ги е уплашило и затова е започнало преследването.
Хората на място, които настояваха за задържането на тримата, отправиха и упреци към председателя на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров. Той отговори:
“Имаме 16 сигнала, обаче нито един не е от тези, които критикуват. При нас сигнал за Огняново няма. Просто чух за него".
Впоследствие говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов заяви, че в Огняново има задържани няколко души, но задържането им е по Закона за МВР, а не за купуване на гласове.
По-рано през деня в Огняново е било отчетено масово гласуване, при което над 300 души са подали вот за кратко време.
Официалната версия
В официалното разяснение полицията събитията бяха описани така:
В деня на изборите, около 11.00 часа в ОДМВР-Пазарджик чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила на територията на пазарджишкото село Огняново. Според тях, леките коли били "съмнителни". Те били с пловдивска и старозагорска регистрации. Според подателите на сигнала, хората в двата автомобила се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени, част от пътуващите в автомобилите избягали, уточняват от МВР.
"Незабавно на мястото е изпратен дежурен екип на жандармерията и пристигайки е обезопасил периметъра, където е станало блокирането на леките коли. След това са изпратени служители на Областната дирекция на МВР и Районното управление в Пазарджик. На място е установено, че първоначално двата автомобила са били засечени от леки коли, едната от които - брандирана с надписите на туристически атракцион в село Неофит Рилски, община Ветрино. Местен лидер на парламентарно представената партия, свързвана с туристическия атракцион, също е установен като присъстващ на мястото. По-късно се появяват и политически лица (народен представител и кмет) от друга политическа сила, също представена в българския парламент", се казва в съобщението.
"Установена е самоличността на три лица, намиращи се в двата засечени автомобила. Извършени са личен обиск, както и проверки на автомобилите по Закона за МВР, за което са изготвени необходимите протоколи.
На една от колите е установено наличие на стикер, залепен на предното стъкло. Същият е на неправителствена организация, а не на МВР, каквито спекулации бяха направени по-рано днес от политически лица и народни представители. МВР няма и не разпространява стикери. Българските полицаи нямат значки, каквито също се спекулираше, че са открити в колата.
Собствениците на двата автомобила не са народни представители от определена политическа партия, както не са и народни представители изобщо, уточняват от МВР.
Междувременно, двама от избягалите мъже са установени на територията на село Огняново и с тях също работят служители на полицията. Работата по цялостното изясняване на случая продължава", завършва съобщението.
"В Пазарджик не се купуват гласове, просто едни хора с Ауди са били напът към сервиза да го оставят за ремонт", коментира във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
Дни преди гласуването в община Пазарджик, полицията арестува четирима, заподозрени за изборна търговия. Един от тях е пастор в махалата на Алеко Константиново. В дома му полицаите откриват списъци и 15 хиляди лева. Теменужка Иванова от селото каза пред бТВ: "Това са парите от църквата, дето ние даваме – десятък на църквата. Нали, правим църква допълнително".
Много слабо - "величието" е изловило повече "купувачи на гласове" от "добрите сили"... Пак некадърна работа - язък за остриетата Дамаджанов и сие! Групи от циркаджии разиграват банална пиеса ама тези от "туристическия атракцион" се оказаха по-добри! Откраднаха славата на "доброто"! Сега предвиждам утре в парламента поне половин ден да обясняват кой бил по-добър ловец и кой хванал по-голям "купувач"... Всепак при тези заплати очакваме качествен цирк, резултати може и да няма ама цирк има!
Две партии научиха цигaните да гласуват срещу заплащане. Сега вече никой от тях не можеш го накара безплатно да гласува. Така, че ако някъде цигaните масово гласуват, значи там има купен вот.
Едно не е ясно, ако е пил без салата е престъпник, та Мало и Голямо Конаре са в центъра на зеленчукопроизводството на региона
“В една от секциите в село Мало Конаре председателят си е тръгнал, тъй като след скандал с наблюдатели се е напил и това е довело до невъзможност да продължи да изпълнява служебните си задължения, предаде БНР.” Мазньо ?
Нормално. Все пак сте засрана азиатска територия, Бангладеш, трети свят. Така стават нещата при вас.
То нормални хора там ще посмеят ли изобщо да отидат до урните. Аз ако съм се барикадирам в къщи. Току виж ме изяли там.
Колко цигани има в Пазарджик , някои казват че били около 4 хил, от 50 хил град. От репортажите днес в деня на изборите, показват предимно цигани, по един или друг повод.
Ромското включване продължава, еее, кога идва в Столипинова да го отбележи с песен на Битълс настоящия крал Чарлз
Шарлатаните пак са купували избиратели от малцинствата. ;)