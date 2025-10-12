Пачка петдесетолевки, граждански арест в ромска махала в изборен ден. Според полицията няма купуване на гласове

Селото герой в деня на изборите за нов общински съвет в община Пазарджик е Огняново, където бе извършен зрелищен граждански арест на предполагаеми купувачи на гласове, които се бяха залостили в колите си, а полицията по-късно дойде да ги обискира, проверява и издирва избягалите, след което публикува обяснение какво е установила – а именно, че въпросните автомобили не са на народни представители и че стикерът на единия автомобил с надпис МВР и МО всъщност няма нищо общо двете институции, а е на една неправителствена организация.

Странният стикер не впечатли органите на реда, още по-малко откритите петдесетолевки в автомобил ауди, оказал се в ромската махала на пазарджишкото село точно в изборния ден.

По случая няма образувано досъдебно произвоство, тъй като нищо от намереното в автомобилите не посочва, че се касае за дейност по купуване на гласове, съобщи Мирослав Стоянов, говорител на ОДМВР-Пазарджик.

След като бъдат извършени необходимите полицейски действия петимата вероятно ще бъдат освободени, тъй като няма причина за задържането им, каза още той.

Като на кино

В следобедните часове на 12 октомври наблюдатели, политически активисти, депутати и представители на обществени организации, задържаха трима предполагаеми купувачи на гласове в ромската махала на с. Огняново.

Колите им буквално бяха обградени, а младите мъже се бяха заключили вътре в тях (двама в едната кола и един - в другата), докато дойде полицията. Те престояха в тях около час, преди да дойде полицията, която ги изведе..Последва обиск. Необходим беше час, за да бъде отворен багажникът на автомобила. Намерена беше малка мъжка чанта с пачка от 50-олевки, също така полицейска значка с неясен произход.

Задържаните обясниха, че не са купувачи на гласове, а предприемачи, които точно тази неделя обикаляли да търсят работници.

Един от младите мъже, сочен за командос, отрече да е купувач на гласове: “Отговорът е личен избор. Отговорих на каквото беше нужно. Не съм тук да купувам и да продавам гласове. Точка”.

По време на събитията в Огняново беше обявено, че едната кола има стикер от Съюза на българските командоси, както и полицейска значка. Полицията опроверга това - стикерът е на неправителствена организация, а българската полиция не разполага с подобни значки.

Мъжете са освободени след разпит, при който са казали, че са били преследвани в селото от автомобили на партия, която разполага с исторически комплекс. Това ги е уплашило и затова е започнало преследването.

Хората на място, които настояваха за задържането на тримата, отправиха и упреци към председателя на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров. Той отговори:

“Имаме 16 сигнала, обаче нито един не е от тези, които критикуват. При нас сигнал за Огняново няма. Просто чух за него".

Впоследствие говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов заяви, че в Огняново има задържани няколко души, но задържането им е по Закона за МВР, а не за купуване на гласове.

По-рано през деня в Огняново е било отчетено масово гласуване, при което над 300 души са подали вот за кратко време.

Официалната версия

В официалното разяснение полицията събитията бяха описани така:

В деня на изборите, около 11.00 часа в ОДМВР-Пазарджик чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила на територията на пазарджишкото село Огняново. Според тях, леките коли били "съмнителни". Те били с пловдивска и старозагорска регистрации. Според подателите на сигнала, хората в двата автомобила се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени, част от пътуващите в автомобилите избягали, уточняват от МВР.

"Незабавно на мястото е изпратен дежурен екип на жандармерията и пристигайки е обезопасил периметъра, където е станало блокирането на леките коли. След това са изпратени служители на Областната дирекция на МВР и Районното управление в Пазарджик. На място е установено, че първоначално двата автомобила са били засечени от леки коли, едната от които - брандирана с надписите на туристически атракцион в село Неофит Рилски, община Ветрино. Местен лидер на парламентарно представената партия, свързвана с туристическия атракцион, също е установен като присъстващ на мястото. По-късно се появяват и политически лица (народен представител и кмет) от друга политическа сила, също представена в българския парламент", се казва в съобщението.

"Установена е самоличността на три лица, намиращи се в двата засечени автомобила. Извършени са личен обиск, както и проверки на автомобилите по Закона за МВР, за което са изготвени необходимите протоколи.

На една от колите е установено наличие на стикер, залепен на предното стъкло. Същият е на неправителствена организация, а не на МВР, каквито спекулации бяха направени по-рано днес от политически лица и народни представители. МВР няма и не разпространява стикери. Българските полицаи нямат значки, каквито също се спекулираше, че са открити в колата.

Собствениците на двата автомобила не са народни представители от определена политическа партия, както не са и народни представители изобщо, уточняват от МВР.

Междувременно, двама от избягалите мъже са установени на територията на село Огняново и с тях също работят служители на полицията. Работата по цялостното изясняване на случая продължава", завършва съобщението.

"В Пазарджик не се купуват гласове, просто едни хора с Ауди са били напът към сервиза да го оставят за ремонт", коментира във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Дни преди гласуването в община Пазарджик, полицията арестува четирима, заподозрени за изборна търговия. Един от тях е пастор в махалата на Алеко Константиново. В дома му полицаите откриват списъци и 15 хиляди лева. Теменужка Иванова от селото каза пред бТВ: "Това са парите от църквата, дето ние даваме – десятък на църквата. Нали, правим църква допълнително".