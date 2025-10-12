Пачки с петдесетолевки, граждански арест. Какво се знае за изборния скандал в с. Огняново

Селото герой в деня на изборите за нов общински съвет в община Пазарджик е Огняново, където бе извършен зрелищен граждански арест на предполагаеми купували на гласове, които се бяха залостили в колите си, а полицията по-късно дойде да ги обискира, проверява и издирва избягалите, след което публикува обяснение какво е установила – а именно, че въпросните автомобили не са на народни представители и че стикерът на единия автомобил с надпис МВР и МО всъщност няма нищо общо двете институции, а е на една неправителствена организация.

В ранния следобед МВР съобщи, че двама мъже са задържани в пазарджишкото село Огняново по подозрение за купуване на гласове по време на частичните избори за общински съветници.

Нарушителите са задържани в ромската махала на селото, където се бе събрало голямо множество от хора. Задържаните са се заключили в скъпите си автомобили и са престояли в тях около час, преди да бъдат изведени от полицията.

При извършения обиск е открита полицейска значка с неясен произход и чанта с пари.

Впоследствие говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов заяви, че в Огняново има задържани няколко души, но задържането им е по Закона за МВР, а не за купуване на гласове. .

По-рано през деня в Огняново е било отчетено масово гласуване, при което над 300 души са подали вот за кратко време.

По-късно дойде и разяснението от полицията.

В деня на изборите, около 11.00 часа в ОДМВР-Пазарджик чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила на територията на пазарджишкото село Огняново. Според тях, леките коли били "съмнителни". Те били с пловдивска и старозагорска регистрации. Според подателите на сигнала, хората в двата автомобила се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени, част от пътуващите в автомобилите избягали, уточняват от МВР.

"Незабавно на мястото е изпратен дежурен екип на жандармерията и пристигайки е обезопасил периметъра, където е станало блокирането на леките коли. След това са изпратени служители на Областната дирекция на МВР и Районното управление в Пазарджик. На място е установено, че първоначално двата автомобила са били засечени от леки коли, едната от които - брандирана с надписите на туристически атракцион в село Неофит Рилски, община Ветрино. Местен лидер на парламентарно представената партия, свързвана с туристическия атракцион, също е установен като присъстващ на мястото. По-късно се появяват и политически лица (народен представител и кмет) от друга политическа сила, също представена в българския парламент", се казва в съобщението.

"Установена е самоличността на три лица, намиращи се в двата засечени автомобила. Извършени са личен обиск, както и проверки на автомобилите по Закона за МВР, за което са изготвени необходимите протоколи.

На една от колите е установено наличие на стикер, залепен на предното стъкло. Същият е на неправителствена организация, а не на МВР, каквито спекулации бяха направени по-рано днес от политически лица и народни представители. МВР няма и не разпространява стикери. Българските полицаи нямат значки, каквито също се спекулираше, че са открити в колата.

Собствениците на двата автомобила не са народни представители от определена политическа партия, както не са и народни представители изобщо, уточняват от МВР.

Междувременно, двама от избягалите мъже са установени на територията на село Огняново и с тях също работят служители на полицията. Работата по цялостното изясняване на случая продължава", завършва съобщението.

"В Пазарджик не се купуват гласове, просто едни хора с Ауди са били напът към сервиза да го оставят за ремонт", коментира във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Дни преди гласуването в община Пазарджик, полицията арестува четирима, заподозрени за изборна търговия. Един от тях е пастор в махалата на Алеко Константиново. В дома му полицаите откриват списъци и 15 хиляди лева. Теменужка Иванова от селото каза пред бТВ: "Това са парите от църквата, дето ние даваме – десятък на църквата. Нали, правим църква допълнително".