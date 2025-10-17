Падна главата на полицая, за да не падне на министъра. Митов остава начело на МВР

Вътрешният министър Даниел Митов е бил на косъм да се раздели с поста си. Това се разбра от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в петък. Той обясни, че е бил готов да му иска оставката. Но все пак Митов остава начело на силовото ведомство. Вместо него, от поста е свален директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков.

Спаси кожата

До смяната се стигна заради драмите около изборите за общински съвет в Пазарджик миналата неделя. Те бяха спечелени с огромно мнозинство от "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски на фона на многобройни свидетелства за изборни манипулации и измами.

Едно от най-фрапиращите бе в село Огняново, където активисти на ПП-ДБ и на "Величие", както и местни хора, блокираха две коли с млади мъже в тях. Подозрението беше, че те са купувачи на гласове.

Акцията и гражданския арест бе предавана на живо през социалните мрежи. Присъстващите на място чакаха дълго пристигането на полиция. Когато все пак служители се появиха, у единия от младите мъже бяха намерени над 5 хил. лв. в банкноти от по 50 лв. Той обясни, че имал строителен бизнес и дошъл в с. Огняново да си търси работници. В неделя и по време на избори.



Впоследствие от пазарджишката полиция излязоха със становище, че няма доказателства за купуване на гласове. Дело изобщо не бе образувано.

На изборите в Пазарджик ГЕРБ регистрира катастрофален резултат и е шеста политическа сила. Това взриви лидера им Бойко Борисов, който във вторник заяви:

"В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен. Тези, които ние ги пъдим, отиват в "ДПС-Ново начало". Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!".

Борисов показа, че е ядосан на МВР. Той говори за евентуална оставка на Митов и за такава на професионалното ръководство на ведомството.

"Аз днеска щях да поискам оставката на Митов, но директорът в Пазарджик си е подал оставката Спаси кожата. Щото при нас компромиси не може да има", заяви партийният лидер в петък.

Митов пък, който седеше сред публиката на поредния Борисов монолог, репликира, че директорът е отстранен и е назначена проверка. За какво точно, не стана ясно.

Междувременно Борисов обяви, че започват преговори с "ДПС - Ново начало" за официално включване в управлението.

Така към днешна дата има наказан за безобразията на изборите в Пазарджик, където новият официален коалиционен партньор на ГЕРБ в управлението победи с много, а ГЕРБ се срина.

Кой е директорът

Името на Бараков стана популярно през последните месеци. На няколко пъти от гражданското движение БОЕЦ публикуваха информация за нарушения в районното управление във Велинград, докато негов ръководител е бил именно Бараков, който според организацията, е с прякор Дани Кучето.

Още от края на миналата година БОЕЦ твърдят, че началниците в полицията в Пазарджик осигуряват чадър над схеми за купуване на гласове. Срещу полицай от Велинград дори бе образувано дисциплинарно производство, защото изпратил до своя колежка съобщение с твърдения за "разпънат чадър" от шефа на дирекцията в Пазарджик Даниел Бараков.

Жертва

"Жертвата на шефа на МВР-Пазарджик е само компенсация за това, че за пореден път Борисов не можа да вземе главата на вътрешния министър след като правилно беше установил, че той обслужва изцяло Пеевски".

Така депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев коментира сътресенията в пазардишката полиция. Според него Пеевски не е позволил смяната на Митов.

Оставката ми не е на дневен ред, заяви пък самият вътрешен министър.

"Това, което каза господин Борисов, е следното: откъде накъде трябва да се търси отговорност от господин Митов, който е вътрешен министър, при положение, че има професионално ръководство, което трябва да си върши работата. Затова съм назначил и проверка, за да видим дали са си свършили работата в Пазарджик. Затова съм отстранил и директора", бе коментарът му.