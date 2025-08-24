Паднал клон уби 78-годишен мъж в Пловдив

Мъж на 78 години е починал в болницата в събота вечерта, след като върху него е паднал голям клон от дърво на бул. "Марица-Север" в Пловдив, съобщиха от общината. За инцидента потвърдиха от Областната дирекция на МВР-Пловдив.
На 23 август около 11:00 часа на тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво. Той е паднал върху седящия на пейка под дървото мъж. Наложила се намесата на пожарната, з ада бъде пострадалият освободен и отведен с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ. По-късно обаче той е починал
По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. От общината призоваваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.
