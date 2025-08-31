Паднали дървета и проблеми с тока след бурята в Кюстендил

Буря със силен вятър, примесен с прах, и дъжд, за около повин час се изви над Кюстендил в събота привечер, предаде БНР. Резултатът е паднали дървета, пожари и щети в различните квартали на областния град, а и в близките села.

Над 20 сигнала са подадени за паднали дървета и предмети в къщи, на улицата и по дворовете. Няма пострадали хора, каза на БНР говорителят на Областната дирекция Катя Табачка.

Силният вятър е съборил дървета, някои от които - големи. Бурята е изкоренила дърво, като то е паднало върху къща в центъра на Кюстендил. Паднали дървета има около сградата на Общината, на улица "Раковска", при спортен комплекс "Осогово", улица "Александър Стамболийски". Има паднали дървета и върху леки автомобили.

Дървета са препречили пътища за селата. На много места е спряно електрозахранването.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова всички да стоят по домовете си. Организират се доброволци за отстраняване на щетите. Сборният пункт е паркингът при Общината. Свикано е и доброволното формирование.

Пожар е възникнал между селата Ябълково и Коняво. На място има няколко екипа на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарът се разпространява с бързи темпове заради вятъра. От Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че има над 20 подадени сигнала. Навсякъде са изпратени екипи, но приоритетно се обслужват пожарите, каза говоритеят на Областната дирекция на полоцията Катя Табачка.

По информация на жители на Кюстендил по-голямата част от падналите дървена след бурята са били разчистени още в късните часове на съботния ден.