Пак дерайлирал трамвай, този път – в "Бъкстон"

Нов инцидент с трамвай е станал в София в четвъртък вечер, съобщи бТВ. Мотриса по линия 5 е излязла от релсите в кв. "Бъкстон". Инцидентът е станал малко след 21 часа. Няма пострадали. Причините за дерайлирането не са ясни, но се знае, че не е имало сблъсък с друго превозно средство.

През последната седмица станаха поне три инцидента с трамваи. При най-тежкия мотриса по линия 22 излезе от релсите на кръстовището при Румънското посолство, удари се в надземната част на подлеза и смаза няколко паркирани коли.

За този инцидент бе арестуван 22-годишен мъж. Според МВР той е бил пиян и е освободил спирачката на трамвая. По това време ватманът си купувал кафе от близък денонощен магазин.

В същия ден друга мотриса, отново по линия 22, излезе от релсите в района на гара "Подуяне". При нито един от тези инциденти няма пострадали.