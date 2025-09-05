Пак дерайлирал трамвай, този път – в "Бъкстон"

Нов инцидент с трамвай е станал в София в четвъртък вечер, съобщи бТВ. Мотриса по линия 5 е излязла от релсите в кв. "Бъкстон". Инцидентът е станал малко след 21 часа. Няма пострадали. Причините за дерайлирането не са ясни, но се знае, че не е имало сблъсък с друго превозно средство.
През последната седмица станаха поне три инцидента с трамваи. При най-тежкия мотриса по линия 22 излезе от релсите на кръстовището при Румънското посолство, удари се в надземната част на подлеза и смаза няколко паркирани коли.
За този инцидент бе арестуван 22-годишен мъж. Според МВР той е бил пиян и е освободил спирачката на трамвая. По това време ватманът си купувал кафе от близък денонощен магазин.
В същия ден друга мотриса, отново по линия 22, излезе от релсите в района на гара "Подуяне". При нито един от тези инциденти няма пострадали.
Да се забранят трамваите! ;)
Отдавна водачите карат автобусите и тролеите безразсъдно както личните си автомобили. Сега почнаха същото и с трамваите.
Трасето е много ново, дълго време отлагаха пускането му!
Похарчиха си увеличенията за алкохол и съответно помляха трамваите.