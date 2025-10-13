 Прескочи към основното съдържание
Пак тапи по магистрала "Тракия" заради ремонти

Сн. БГНЕС, архив
И тази седмица от понеделник до четвъртък изцяло ще бъде спирано движението по магистрала "Тракия“ за София между 24 и 33 км заради продължаващи ремонти, съобщи БНР.
 
По четири пъти следобед - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30 - 45 минути ще се спира трафикът на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време всички ленти на платното за София ще се използват от пътуващите към Пловдив. 
 
Платното за Бургас в 9-километровия участък се ремонтира. Като алтернативни маршрути на "Тракия" пътуващите към София и Пловдив могат да използват Подбалканския път София - Карлово, както и пътя Ихтиман - Самоков.
 
От Агенция "Пътна инфраструктура" призовавт шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си за тръгване с въведените часови ограничения. 
 
По преценка на "Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

