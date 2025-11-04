"Пълен разрив": Избраният за купувач на активите на Лукойл обещава, че няма да му ги продаде обратно, ако санкциите паднат

Чуждестранните активи, които Лукойл се съгласи да продаде след налагането на американски санкции, повече няма да се върнат у компанията. Те ще останат при петролния търговец Gunvor Group, който иска да ги придобие, макар че е възможно да продаде някои неотговарящи на профила му активи на някой друг в бъдеще. Това казва основателят на Gunvor Торбьорн Торнквист пред Bloomberg.

Дори ако санкциите срещу Лукойл бъдат отменени в бъдеще, Gunvor няма да им продава никакви активи, заявява Торнквист: "Това е пълен разрив; щом сделката бъде сключена, това е всичко, всичко е свършено."

При това той смята, че регулаторите не би трябвало да имат възражения срещу тази сделка и всички опасения, които властите може да имат относно продължаващо руско влияние върху портфолиото на Gunvor, ще бъдат разсеяни.

"Доста сме уверени, че тази сделка отговаря на всички изисквания... и успокоява всички опасения, които биха могли да възникнат във връзка със сделка от такъв мащаб и предвид участващите страни", казал той във вторник в кулоарите на енергийна конференция в Абу Даби.

По думите на Торнквист, който е съосновател на Gunvor заедно с дългогодишния приятел на Владимир Путин Генадий Тимченко, но в значителна степен е намалил бизнеса си с Русия, активите на Лукойл ще помогнат за укрепване на компанията му чрез диверсифициране на позицията ѝ на все по-конкурентния световен петролен пазар. За да завърши успешно сделката, Торнквист преговаря с Министерството на финансите на САЩ за удължаване на лиценза за нейното извършване.

Вашингтон определи 21 ноември като краен срок, до който трябва да бъдат прекъснати всички връзки с руската компания. Торнквист казва, че очаква шестмесечно удължаване – подобно на това, предоставено на германското дъщерно дружество на Роснефт, което също е обект на санкции. "За нас е абсолютно необходимо за получим удължаване", добавя той.

Gunvor може да продаде част от придобитите активи на трети страни в бъдеще, посочва Торнквист. "Ясно е, че има активи, които според нас биха били по-добре съхранени в други ръце", отбелязва той, добавяйки, че е преждевременно да се обсъжда подробно този въпрос.

Миналата седмица Лукойл се договори да продаде изцяло притежаваното от него дъщерно дружество LUKOIL International GmbH на Gunvor. Лукойл притежава активи в 11 държави, вариращи от мощности за добив на петрол, през рафинерии и мрежи от бензиностанции до търговското звено Litasco Middle East, към което бяха прехвърлени търговските операции на швейцарската компания Litasco след избухването на войната в Украйна. Част от активите на компанията е и рафинерията Нефтохим в Бургас.

Gunvor, основана от Торнквист и Тимченко през 2000 година, дълго време беше най-големият износител на руски петрол и петролни продукти. Министерството на финансите на САЩ смяташе, че Путин е пряко замесен в дейността на Тимченко в енергийния сектор, инвестирал е средства в Gunvor и е възможно да е имал достъп до активи на компанията. През 2012-2013 г. Gunvor намали покупките си на руски суров петрол и премина към спот договори. Когато САЩ наложиха санкции срещу Тимченко през март 2014 г. във връзка с анексирането на Крим от Путин, Торнквист изкупи 44%-ния дял на партньора си.

Стойността на сделката не беше разкрита, но за да се разплати за нея, Торнквист си е изплатил 1 милиард долара специални дивиденти от печалбата на Gunvor за 2015 г.