Паника в образованието. Изкуствата изчезват от учебната програма

Опит за "поправка" на българската образователна система рискува да счупи цели нейни клонове. Идеята на Министерството на образованието и науката (МОН) за спешна промяна в учебните планове на гимназистите, предложена за обществено обсъждане до 22 август 2025 г., вече предизвиква паника.

Според институцията промените ще изградят по-широка и стабилна общообразователна основа, но според училищата по изкуства заплашват да сринат професионалната подготовка на таланти в сферата на изкуствата, градена с години.

Опасенията на директори и учители са, че с предложенията на МОН училищата по изкуства ще бъдат принизени до обикновени гимназии – без възможност да подготвят кадри на професионално ниво. А за онези млади таланти, които могат да си го позволят, ще потърсят алтернатива в частни школи или образование в чужбина.

Проблемът: Не подготвяме децата за бъдещето

Следващите десетилетия, според Министерството на образованието и науката, се очаква да бъдат белязани от две характеристики – период на взаимодействие с алгоритми и променящи се професии. Така, предвид започналата вълна на автоматизация заради изкуствения интелект, вероятно ще доведе до по-лесна замяна на тесните специалисти, но ще се отворят работни места за хората с по-широк набор от знания и умения. Това променя и задачата на образователните системи.

Според МОН отговорът на промяната в средата е изучаване на повече български език и литература, математика, природни и обществени науки в училище. В същото време действащите учебни планове в гимназиалната степен са подчинени преди всичко на "чуждоезиковото обучение и свръхамбициозната профилирана подготовка", твърди министерството

Решението?

Слабите резултати, постигнати от българските 9-класниците в рамките на международното изследване PISA, показаха, че около половината 15-годишни в България са функционално неграмотни. Според МОН това се дължина небалансираните учебни планове.

"Видно е, че ниските резултати по PISA се дължат в най-голяма степен на слабите резултати по математика и природни науки. Намалените часове, съчетани с амбициозни и тежки учебни програми, водят до препускане, натрупване на затруднения и демотивация за учене на математика и природни науки".

Решението според образователното министерство е бърза промяна в учебните планове, която да осигури повече часове по основните общообразователни предмети. От ведомството предлагат изменения в Наредбата за учебния план, с които да се учеличат:

часовете по "Български език и литература" с 12 %,

часовете по "Математика" с 25 %,

часовете по "Химия и опазване на околната среда", "Биология и здравно образование" и "Физика и астрономия" с 22.2 % (за всеки от предметите),

часовете по "География и икономика" с 11.1 %,

часовете по "История и цивилизации" - със 7 %,

часовете по "Гражданско образование" с 50 %.

Шамарът за училищата по изкуства

Ако предложението на МОН дава конструктивни решения за някои училища, то за други предложението е своеобразен шамар.

За училищата в средното образование, които се занимават с изкуства, промените биха означавали между 30 и 60% по-малко часове от профилираната подготовка и "пълен срив в подготовката на децата", предупреждават родители. Например, уроците по овладяване на музикален инструмент ще останат веднъж седмично или веднъж на две седмици, което ще ги обезсмисли.

"Децата няма да получават нужната подготовка в гимназиалния етап в училищата по изкуства. Специално за нас от музикалните училища това би означавало дори отпадане на предмети в някои от класовете, за да можем да се вместим в броя часове, който е публикуван в този рамков учебен план", обясни за Mediapool директорката на Националното музикално училище "Любомир Пипков" Столина Добрева.

Превръщаме училищата по изкуства в обикновени гимназии

Столина Добрева казва, че страничните ефекти, които може да предизвикат предложените промени са сериозни. От една страна, намаляване на мотивацията на учениците изобщо да се занимават с музика, а от друга изобщо да кандидатстват в училищата по изкуства.

"Бихме се превърнали в най-добрия случай в една гимназия с разширено изучаване на музика. В по-дългосрочен план това ще доведе до обезкървяване на сектора и може би до закриване на някои от оркестрите в България, които и към момента изпитват недостиг на определени инструменти", коментира директорката.

Според позицията на Националната Гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа" намаляването на часовете за професионална подготовка започва още през 1999 г., когато от 3129 часа за специални предмети са оставени 2380 часа, т.е. -749 часа.

"С последните нормативни промени тази тенденция води до преминаване на границата след която средното художествено образование не би могло въобще да се нарече професионално в условия при които държавната власт и работодателските организации постепенно започват да осъзнават неговото значение. Това показва обаче и липса на разбиране за спецификата на художественото образование въобще и за механичното му приравняване с профилираното образование в което процесът на подготовка има съвършено различни измерения", се казва в позицията на училището.

Все още има ниво. Докога?

"Преподавам от дълги години и зная на какво ниво идват студентите. Знам колко са лишени от материали, преди да дойдат, за да продължат с висше образование", каза в разговор с Mediapool Красен Господинов - хоноруван преподавател в пловдивската Академия по музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" (АМТИИ).

Въпреки това според преподавателя разликата между студентите, които идват в АМТИИ да изучават танцово изкуство с подготовка от професионалните училища по сценичните изкуства, и онези, които са танцували в самодейни колективи, е "огромна, осезаема и явна". По думите му нивото все още е много високо. Причината за това е наличието на система, по която младите хора да развиват таланта си.

"Става дума за развита двигателна култура, ритмика, пространствено мислене и усещане за принадлежност към общност. Отделно системата на системното натоварване - всеки ден свирене на даден инструмент, танцуване и т.н. - носи дисциплина. Всичко това се постига със сериозна подготовка", каза той.

Ако часовете по профилирана подготовка бъдат намалени Господинов смята, че ще се натрупат пропуски, невъзможни за запълване в хода на висшето образование.

Ефект: Изтънял родителски джоб или образование зад граница

Господинов вижда сценарий, в който, ако промените от предложението влязат в сила, талантливите деца ще бъдат пренасочени към частни школи:

"Този, който има заложби, така или иначе ще ги развива. Мама и тате, баба и дядо ще видят, че детето е музикално и иска да свири на някакъв инструмент или танцува, ще го запишат в частна школа при частни учители. Тогава, с увеличаването на търсенето, е възможно и цената за тези часове да се повиши".

Това би създало и възможност учителите, които няма да успяват да получават достойно възнаграждение в системата на държавното образование, да компенсират.

"Един преподавател по музика в средното образование се налага да работи в две, три, дори четири училища, за да набере хорариума си. Толкова са малко часовете по музика. Те вече са съкратени прекалено много", обясни преподавателят.

"Първото, което ще се случи с учителите при намаляване на броя на часовете е намаляване на натовареността. Не искам да си помислям, ако се наложи да бъдат закрити някои от предметите, защото няма предвидени часове за тях. Това би означавало и съкращение на преподаватели, които са висококвалифицирани кадри, които преподават по специализирани дисциплини", коментира Добрева.

Обрисуваната картина на практика представлява изнасяне на образователната функция на професионалното училище извън сградите на учебните заведения - на частно. Разбира се, за онези, които могат да си го позволят.

В най-лошия сценарий е възможно и българското образование в областта на изкуствата да стане неконкуретно на международния образователен пазар.

"Възможно е да зачестят случаите, в които ученици още в училищна възраст се насочват към училища в извън границите на България. Такива училища има и те в много случаи предоставят пълни стипендии за обучение на децата", изтъкна директорката на Националното музикално училище.

В защита на качеството на образованието по изкуства

Директорите на училищата от Сдружението на училищата по изкуствата и културата искат да се запази действащият към момента учебен план.

"От няколко години работим по него и децата постигат резултати. Има равновесие между общообразователни изпити и специализирани дисциплини. Всъщност предвиденото увеличение на часовете по математика, български, химия, биология, физика и история е с половин час седмично. Ние не отказваме нашите ученици да изучават тези предмети изобщо, а само с половин час по-малко, което реално не е много", обясни Добрева.

Това искане и своята позиция по повод предложението на министерството училищата по изкуства ще защитават в петък на среща с министъра на образованието Красимир Вълчев. Там директорите ще отстояват и идеята за изготвяне на рамков учебен план, който да отразява специално обучението в училищата по изкуства (бел. авт. в момента той е един за училищата по изкуства, спортните училища и духовните училища).

"Очаквам да бъдем разбрани, защото към настоящия момент сме провели вече няколко срещи с експерти от Министерство на образованието и науката и получаваме разбиране от тяхна страна. Работим в една посока, те разбират нашите притеснения, а ние, от своя страна, даваме разяснения защо държим на това и какво означават тези часове за нашите ученици", каза още директорката.

Съдействие по въпроса училищата по изкуство получават и от страна на Министерството на културата в лицето на културният министър Мариан Бачев, неговият заместник Георги Султанов, както и директора на Дирекция СИХО доц. д-р Екатерина Кънчева.

"Мисля, че ще успеем да се споразумеем с експертите и с министъра на образованието и да защитим образованието по изкуствата в България", отбеляза Добрева.