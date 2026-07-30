Папа Лъв XIV: Не се определям като американец, но обичам САЩ

Папа Лъв XIV заяви, че изпитва "голяма любов" към Съединените щати и към ценностите, които страната представлява, но не се определя като американец. Това каза роденият в Чикаго папа в интервю за американската телевизия NBC.

Лъв XIV, първият папа от САЩ в историята на Католическата църква, разговаря с американската медия по време на молитвено събитие с музика в Кастел Гандолфо - лятната резиденция на папите.

"Мисля за себе си по-скоро като за папата, който случайно е американец. Не искам да омаловажавам значението на това да бъдеш американец", заяви папата в отговор на въпрос колко важно е за него американското му потекло.

"Изпитвам голяма любов към Америка, но разбирам мисията си като нещо, което има много важно измерение - именно да бъда пастир на една универсална църква и да имам гласа и възможността да говоря с хора по целия свят", добави Лъв XIV, който е прекарал близо две десетилетия като мисионер в Перу.

На въпрос какво харесва в Америка 70-годишният папа отговори: "Толкова много неща".

"В известен смисъл, ако говорим за принципи - това, което Америка представлява, чувството за свобода, усещането за възможности, както и фактът, че в продължение на поколения е канила хора от целия свят да станат част от Америка", каза главата на римокатолическата църква. Той допълни, че неговите баба и дядо са били имигранти.

От страна на майка му, добави папата, "имаме хора, които са били както роби, така и собственици на роби".

Подобно на своя предшественик папа Франциск, Лъв XIV многократно е защитавал мигрантите в началото на понтификата си, като определи отношението на администрацията на президента Доналд Тръмп към имигрантите в САЩ като "нечовешко".

На 4 юли - Деня на независимостта на САЩ, той посети италианския остров Лампедуза, който е основна входна точка за Европа за хората, прекосяващи опасното Средиземно море от Африка. Там папата призова за толерантност и защита на уязвимите мигранти, много от които загиват по време на пътуването.

Лъв XIV заяви пред NBC, че все още няма планирано посещение в САЩ, но се надява да пътува до страната "скоро".

Събитието в градините на Кастел Гандолфо, ръководено от Лъв XIV, беше част от честванията по повод 800-годишнината от смъртта на свети Франциск от Асизи.

Италианският тенор Андреа Бочели, придружен от млади певци от цял свят, изпълни различни произведения, сред които "Amazing Grace" на английски език и църковния химн "Panis Angelicus".