Парад на домашни и "приютени" любимци ще има на русенския кей

Всички русенци, които се грижат за куче, котка или езкотично животно, ще могат да дефилират с него във втория парад на домашните любимци, който ще се състои на 14 септември (неделя) от 10:00 часа на кея награда, съобщиха от Сдружение "НАПРЕД", организатор на шествието заедно с община Русе и с финансовата подкрепа на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух".
Освен животните, които вече си имат дом и стопани, в парада ще се включат също така кучета от общинския приют, чиято разходка може да свърши в свое семейство.
Желаещите ще могат да се срещнат, разходят или дори да осиновят куче по установения ред.
Парадът кани всички русенци с животински член на фамилията – дори да е заек, папагал, хамстер или по-екзотичен представител на животинския свят, да се включат в шествието.
Това може да стане със записване до 12 септември (включително) на имейл: [email protected]. Участниците могат да изберат зона "Кучета", зона "Котки" или зона "Екзоти". В деня на събитиетосъщо ще се приемат регистрации на място от 9:00 до 9:30 ч., но само при наличие на свободни места.
В рамките на събитието ще се проведе конкурс под мотото "Всички животни са прекрасни!" в няколко раздела – първо за любимци, различни от кучета и котки, а след това за котки и кучета, като четириногите приятели са разделени по породи и килограми (малки, средни и големи).
Празникът ще бъде съпътстван от много подаръци, лакомства, музикални изпълнения, томболи и изненади за малки и големи.
"Парадът на домашните любимци е повод за усмивки, нови приятелства и споделени емоции. Заповядайте да се включите със своя любимец и да покажем заедно, че наистина – "Всички животни са прекрасни!", заявяват организаторите.
Преди това - на 12 септември, в областната администрация ще има кръгла маса, посветена на безстопанствените животни и грижата за тях
