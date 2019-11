Парадокс: Борис Джонсън даде убедителен аргумент срещу собствената си сделка за Брекзит

Британският премиер Борис Джонсън направи доста необикновен и показателен коментар, с който практически дава невероятно убедителен аргумент срещу собствената си сделка за Брекзит.

В четвъртък вечерта Джонсън говори пред местните консерватори в Северна Ирландия и заяви: "В действителност Северна Ирландия има много добра сделка. Вие имате свободно движение, вие запазвате достъпа си до единния пазар, но вие също така, както е казано в сделката, имате безпрепятствен достъп до [Великобритания]."

Изказването му повдига достатъчно очевиден въпрос, отбелязва британското издание "Инсайдер".

Ако съхраняването на свободното движение и оставането в единния пазар на ЕС е от толкова голяма изгода за Северна Ирландия, защо тогава Джонсън дава приоритет на план за Брекзит, който гарантира, че останалата част от Великобритания няма да има същия достъп и свобода?

Депутатът либералдемократ Том Брейк коментира по този повод в петък сутринта: "Единният пазар и свободата на придвижване са страхотна сделка – дори Борис Джонсън призна това. Защо тогава той не ги запази за цяла Великобритания, като част от много други преимущества от членството в Европейския съюз?"

Според споразумението, договорено от Борис Джонсън през октомври с ЕС, Обединеното кралство напуска както единния пазар и митническия съюз, но също така се прекратява и свободното движение, което ще бъде заместено с имиграционна система, базирана на точки, аналогична на австралийската.

Министър-председателят твърди, че неговото споразумение ще даде възможност Великобритания "да си върне контрола върху нашите пари, нашите закони и нашите граници".

Анализ на Националния институт по икономически и социални изследвания обаче показва, че това ще направи всеки човек във Великобритания средно с 1.100 паунда по-беден. Независимата прогноза твърди също, че планът на премиера за излизане от ЕС ще коства на страната 70 милиарда паунда за година и ще свие икономиката с близо 4% до края на 2020 г. Това се дължи предимно на търговските бариери, възникващи поради решението за напускане на единния пазар и митническия съюз и явно затова Джонсън твърди, че изключването на Северна Ирландия от тези ограничения е толкова изгодно за нея.

Неговото изявление е и подарък за Шотландската национална партия, чийто лидер Никола Стърджън, която е и първи министър на Шотландия. Сега тя със сигурност ще използва тезата, че щом по-близките отношения с ЕС са толкова изгодна сделка за Северна Ирландия, защо същата сделка да не получат и останалите страни във Великобритания.

“Northern Ireland has got a great deal. You keep free movement. You keep access to the single market.” pic.twitter.com/GMFvbJvJ5n