Пари има. Държавният борд се захваща с координирани мерки срещу безводието

Пари за решаване на водните проблеми на страната има, но това трябва да става с интегриран подход - целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, разработването на нови водоизточници и почистване на речните корита като изпълнителната власт ще действа във взаимодействие с общините и неправителствения сектор. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков преди свиканото във вторник първо заседание за сформирането на националния воден борд, каквото решение взе парламентът в края на август. Това стана след поредица от протести на жителите на Плевен, където водният режим беше затегнат още повече това лято. Към тях от вчера се присъедини и Ловеч, а българите с проблеми с водоснабдяването вече са 500 хиляди.
Желязков отбеляза, че проблемът с безводието в някои части на страната се дължи както на климатични фактори, така и на лошо управление на водния ресурс, лошо планиране и лоша комуникация на отговорните институции.
Сега националният воден борд, в който ще влязат представители на седем министерства, Сдружението на общините и Българската банка за развитие и чийто персонален състав ще бъде реше утре от Министерския съвет, ще търси бързи и устойчиви решения за решаване на проблемите с водоснабдяването.
"Трябва отговорно да намерим и да реализираме решенията. Част от борда и Българска банка за развитие, чиято капитализация преди известно време има за цел именно такива целенасочени инвестиции с ресурса, с който разполагаме. Ние нямаме оправдания за това, че няма пари. Пари има и трябва да се управляват честно и почтено под надзора на обществото", заяви още министър-председателят.
По думите на регионалния министър Иван Иванов действията на правителствения борд ще са в две направления – конкретни решения за проблемните региони и стратегически, дългосрочни решения за цялата страна.
Нашата задача е да излезем от този тупик. Считаме, че Националният борд по водите ще даде много по-голяма яснота, устойчивост и последователност при управлението на водите, каза Иванов. По наша преценка има достатъчно средства и експертиза, допълни той.
За него качеството на водата е приоритет. Иванов очаква всички отговорни институции, всички засегнати лица, включително извън изпълнителната и местната власт, да участват активно при вземането на решения и тяхното изпълнение.
