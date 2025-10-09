Парламентът одобри промените за продажбата на "Лукойл", а Борисов видя застраховка за България

Мнозинството в парламента прие на първо четене скоростно внесените поправки, които предвиждат "Лукойл" да може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС.

"За" поправките гласуваха 114 депитати от управляващите от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало". Против бяха 83 депутати от ПП-ДБ, "Възраждане" и АПС.

Още преди ден от опозиционната ПП-ДБ обявиха, че според тях поправките се предлагат, защото "Пеевски трябва да одобрява продажната на "Лукойл" през председателя на ДАНС".

Сега лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи законодателните промени като застраховка за страната.

""Не знам дали "Лукойл" е на пазара, носят се само слухове. Този проектозакон, ако стане факт, три пъти ще го кажа, ако решат собствениците на "Лукойл" да го продават, да може ДАНС и Министерският съвет да проверят купувача. Абсолютна застраховка, това е застраховка. Казвам - ако решат. Никой не ги принуждава, но ако решат. Защото ние изживяхме с вас врeмето, когато по левче на литър дизел и бензин плащахме отгоре, когато беше Асен Василев, когато мутрите от ПП и ДБ управляваха, мафията, защото от вчера по десет пъти повтарят това" , каза той пред журналисти в парламента.

Във вторник вечерта депутати от управляващата коалиция и от "ДПС-Ново начало" внесоха спешно законопорект, предвиждащ ДАНС да има последната дума за продажбата на "Лукойл Нефтохим Бургас".

С промените сделки с дружествени дялове от капитала на "Лукойл" ще се осъществяват само след положително становище на ДАНС и решение на Министерски съвет. Ако такива сделки се извършат без решение на правителството, те ще се считат за нищожни. Това важи и за недвижимото имущество на компаниите около "Лукойл".

Законопроектът беше разгледан извънредно още в сряда в ресорната комисия. В четвъртък той стана част и от дневния ред на депутатите и мина на първо четене. Основателна причина за спешното действие обаче няма, след като държавата разполага с достатъчно механизми за контрол върху сделката с тази стратегическа компания - например произнасяне на КЗК и на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

"Едноличен контрол за Пеевски"

От "Продължаваме промяната- Демократична България" смятат, че целта е Делян Пеевски и неговата формация "ДПС-Ново начало" да станат "незаобиколим фактор" при евентуален куповач на "Лукойл".

"В момента има механизъм, по който държавата може да направи скрининг, да провери всеки един чужд инвеститор, когато става въпрос за стратегически обект. Това, което се прави в момента, е Пеевски да може да държи този контрол еднолично през Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС)", каза лидерът на ПП Асен Василев пред журналисти.

Преди седмица управляващите набързо отнеха правомощията на президента да назначава шефа на ДАНС. Така те ще могат да назначат за постоянно на поста временния председател Деньо Денев, чието име се свързва със санкционирания по "Магнитски" Пеевски. Очаква се Радев да наложи вето на решението на парламента.

По думите на Василев текущият механизъм за скрининг не изнася на управляващите, защото, "когато става въпрос за стратегически обект от европейско значение, това нещо отива и в Брюксел", а така Европа се заобикаля.

"За да може една бухалка да влезе в ръцете на Пеевски, се действа в рамките на два дни от предложение до приет закон. Младите медици ги мотат вече пети месец. Така работи "държавата с голямото Д", каза още Василев.

Според бившия премиер Николай Денков апетитите на Пеевски към "Лукойл Нефтохим Бургас" са от години, а Пеевски цели да има контрол върху актив, от който зависи цялата държава.

"Ако спре работата на "Нефтохим" или има едноличен контрол, могат да се вдигнат цените на горивата – това се е случвало в миналото, и да падне, което и да е било правителство. Иска да има допълнителен контрол към този, който има в момента“, заяви Денков.

От ПП смятат, че Делян Пеевски ще фалира и рафинерията, както е фалирал веригата "Лафка".

Според съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов купувач за "Лукойл" има, а те знаят за това на база на "обосновано предположение".