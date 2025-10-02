Парламентът прие експресни промени в Закона за държавния бюджет заради Плевен

На две четения в едно заседание днес Народното събрание прие промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г. заради водната криза в Плевен, внесен преди ден от Моинистерския съвет.

"За" бяха 180 депутати, против нямаше, а 10 народни представители от МЕЧ се въздържаха.

С промените бяха направени промени при проектите на община Плевен, които се финансират от държавата по линия на инвестиционната прогрма за общините. Отпаднаха два от одобрените за общо 10.3 млн. лв. и на тяхно място бяха добавени седем нови ВиК проекта на същата стойност.

Освен това депутатите дадоха право на Министерския съвет да прави промени в списъка по инвестиционната програма на общините за над 7 млрд. лв., която е част от Закона за държавния бюджет, без санкция на парламента. Това ще става обаче само при необходимост от приоритетно финансиране на проекти за питейно-битово водоснабдяване, като се спазват сега действащите максимални размери за всяка община.

Тези промени бяха гласувани ден по-рано на извънредно заседание от Комисията по бюджет и финанси в парламента. По време на заседанието на комисията заместник-министърът на регионалното развитие Веселина Терзийска, която родом е от Плевен, уточни, че обектите в Приложение 3 на Закона за държавния бюджет са по предложение на община Плевен и ще бъдат реализирани приоритетно през 2026 г., тъй като в голямата си част са инженерингови. Тя информира, че ВиК - Плевен продължава подмяната на вътрешната водопроводна мрежа.

В понеделник, при посещението си в Плевен, премиерът Росен Желязков каза, че общината е внесла проекти за 50 млн. лв., от които за ВиК са за 1 млн. лв. и обеща това да бъде променено.

Депутатите одобриха още и технически промени в стойностите на проектите на общините Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани и са в рамките на определените лимити. Промените се налагат в резултат на възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в хода на изготвянето и изпълнението на бюджета за 2025 г., е посочено в мотивите към законопроекта.

Промените в Закона за държавния бюджет за 2025 г. няма да окажат въздействие в рамките на общата максимална стойност на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма, се казва в мотивите.

Общата максимална стойност на разходите по Инвестиционната програма за общински проекти е до 1.650 млрд. лв. за тази година. От тях 750 млн. лв. се осигуряват чрез бюджета на МРРБ и до 900 млн. лв. чрез Българската банка за развитие.

Неотдавна регионалният министър Иван Иванов каза, че към момента са разплатени проекти за 450 млн. лв. Столичният кмет Васил Терзиев нееднократно обяви, че държавата отказва да му плати проектите. От МРРБ се оправдаха, че не плащат на София заради нередности.

Финансирането на общинските проекти за 2026 г. и 2027 г. ще бъде уточнявано при подготовката на бюджетите за съответните години.

Кой е виновен за водната криза?

В дебата депутатите коментираха кой е виновен за водната криза в Плевен, както и дали ще имапрозрачни обществени поръчки и това ще са поредните пари, които ще потънат под земята.

Богдан Богданов, "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) отбеляза, че с промените се поставя началото на решаване на проблема с безводието в Плевен, като предвиди ремонт на вътрешната водопроводна мрежа на града. Той попита откъде ще бъдат намерени 80 млн.лв., които трябва да бъдат изразходвани през 2026 г. за това. Последните две години виждаме неглижиране на проблема, според нас има прехвърляне на средства към неефективни проекти с висок корупционен риск като спортната зала в Плевен, посочи Богданов.

Колегата му Мартин Димитров заяви, че при управлението на ГЕРБ е бил ремонтиран само един язовир. Ние искахме в регистър да се публикуват всички сключени договори, всички направени плащания, вие го отхвърлихте, в момента със закъснение обявявате какво се случва, затова ви питаме как ще се харчат парите, обясни той. Опасяваме се, че тези 10 млн. лв, които сега ще дадете на община Плевен, и други 80 млн.лв., които възнамерявате догодина да отпуснете, ще изтекат в пясъка, посочи депутатът.

"Ваши кметове са в затвора, ваши кметове крадат, за ваши кметове има записи как един иска 20%, друг 6%, и да излизате тук да късате риза как ще се краде, ама те вашите хора крадат, не нашите", отговори му Делян Добрев от ГЕРБ-СДС. Ваш министър се оплака, че един от лидерите ви му е нареждал кои фирми да спечелят поръчка за 600 млн.лв, допълни той.

Депутатът от ГЕРБ Младен Шишков заяви, че е лъжа, че е ремонтиран само един язовир при управлението на ГЕРБ. Язовирите, които са предадени за ремонти, не са за питейни нужди, а за водоснабдяване, каза той. Към настоящия момент са ремонтирани над 120 язовира по официална информация, добави депутатът.

Валери Лачовски от ГЕРБ-СДС изтъкна, че най-важното оттук нататък е да се направи така, че плевенчани догодина да нямат режим на водата. Убеден съм, че това правителство ще го направи, добави той.

В изказванията си от "Възраждане" използваха парламентарната трибуна, за да питат ПП-ДБ и МЕЧ защо не се подписват под вота им на недоверие по темата за безводието. Стигнахме дотам Бойко Борисов да излезе и да критикува пред медиите премиера и ресорните министри заради липса на политики, на резултати в справянето с водната криза, заяви Цончо Ганев от "Възраждане".

Съпартиецът му Коста Стоянов попита защо се дават пари само за Плевен, при положение че има много други населени места с режим на водата или застрашени от въвеждането на такъв. В Националния борд по водите не са включени експерти, отбеляза депутатът.

Виолета Комитова от МЕЧ посочи, че бюджет 2025 г. е бюджет на асфалта, въпреки призивите и предупрежденията, че водната криза у нас се разраства. Днес, според нея, управляващите са признали, че трябва да се осмислят парите за асфалт и да бъдат прехвърлени към ВиК проекти, но това е решение в условия на криза. С тези 10 млн.лв , които се отпускат до Нова година, освен някой незаконен строеж, не може да се прави нищо друго в Плевен, коментира бившият служебен регионален министър в двата кабинета на Стефан Янев.

Красимира Катинчарова обяви, че "Величие" ще подкрепи промените, въпреки че знаели, че тези пари ще бъдат откраднати. Тези, които предлагат тези средства да отидат за спешни ремонти, са отговорни за кризата в Плевен и не само там, а и за много други кризи, заяви тя.