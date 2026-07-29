Първи кандидат за член на ВСС от квотата на съдиите

Първият кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите вече е факт. Днес документи е внесъл съдията в Административен съд-Варна Васил Пеловски, научи специализираният правен сайт "Лекс".
Васил Пеловски е съдия от 23 ноември 2021 г., когато беше назначен след конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища. Той все още няма навършени пет години като магистрат за придобиване на статут на несменяемост.
Досега магистрат, който още не е придобил несменяемост, не се е кандидатирал за член на ВСС.
Преди да стане съдия, Пеловски беше главен секретар на ВСС. Беше назначен за такъв след оставката от този пост на настоящия министър на правосъдието Николай Найденов.
Пеловски е бил и главен експерт "Европейски и международни програми и проекти" в звеното "Юридическо подпомагане дейността на комисии на ВСС" към правната дирекция на съвета.
Преди да започне работа в кадровия орган, Пеловски е бил шеф на дирекция "Административно-правно и нормативно обслужване" в Министерството на младежта и спорта, работил е и като старши юрисконсулт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в областната администрация на Добрич.
Повече информация за мотивите "с оглед на личните, професионалните и нравствените качества на кандидата", както изисква Законът за съдебната власт, ще станат известни след публикуването на предложението на сайта на ВСС. Срокът за това е до три дни от постъпването му.
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