Първи протест срещу правителството на Радев поиска оставката му

Първи протест срещу политиките на правителството на "Прогресивна България и Румен Радев събра граждани във вторник вечерта в т.нар. в триъгълника на властта в София. Недоволството идва след четири месеца на бившия президент в изпълнителната власт.
Опасения за завоя на кабинета към Русия и срещу вътрешната политика, която не се бори с олигархията въпреки обещанията, изразиха демонстрантите.
Те скандираха "Оставка", а обект на протеста стана и президентът Илияна Йотова, която ще се бори за нов мандат на поста с подкрепата на партията на Радев и която очевидно ще подкрепя политиките ѝ.
Сн. БГНЕС
Организаторите и гражданско сдружение БОЕЦ поискаха оставка на правителството заради бюджетния дефицит, новия външен дълг, продължаващата корупция. Недоволство бе изразено и заради задълбочаването на безнаказаното младежко насилие, липсата на борба с организираната престъпност, опасна руска зависимост, разваляне отношенията ни с Европейския съюз, както и предателство към България и застрашаване на националната ни сигурност.
Няма пари за детска болница. И закриха Комисията по досиетата, заявяват организаторите.
Протестиращите изразиха тревога и за случващото се в Българската национална телевизия, където водещият на предаването "История.бг" Георги Ангелов бе свален от ефир.
Какво става с чуждите инвеститори и защо напускат България, питат организаторите от сдружение БОЕЦ.
Сн. БГНЕС
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50 коментара
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Z-тата откриват прасИтата, Flyyy piglet flyyy!
Нито е алчен, нито е стиснат. Ма то не е лесно да си дребен гризач.
имам само "едно на ум" - едни предишни протести масово изгласуваха за льотчика на изборите... От друга страна - трябва сИте милион и 400 хиляди гласували и вече разочаровани от пиZдо-льотчика да тръгват по протести, щото верно гАлЭма . . . прогрЭ-c-вuнщuна ми докараха на главата . . .
Софийските троцкисти са се върнали от морето!
За умно-красивите България е това, което е центъра на София. Те нямат представа как живеят хората на 50 км от столицата, още по-малко по селата в далечната провинция. Нищо, ще научите на 25-ти октомври!
Нямаш капацитетът да разбереш, че всъщност лумпена си ти!
За пример на завършена психопатия, предполагам?
Показно е, че цялата руZка измет е на амбраZурата.
Рязък завой към Русия и Китай - само това ще ни спаси от сигурна гладна смърт
oкраjна ви чака да я пазите. Складовете на алчния и стиснат Гебрев-също. Не спрете ли Путин в oкраjна и не опазите ли складовете на Гебрев-битката ви е загубена.