Първи протест срещу правителството на Радев поиска оставката му

Първи протест срещу политиките на правителството на "Прогресивна България и Румен Радев събра граждани във вторник вечерта в т.нар. в триъгълника на властта в София. Недоволството идва след четири месеца на бившия президент в изпълнителната власт.

Опасения за завоя на кабинета към Русия и срещу вътрешната политика, която не се бори с олигархията въпреки обещанията, изразиха демонстрантите.

Те скандираха "Оставка", а обект на протеста стана и президентът Илияна Йотова, която ще се бори за нов мандат на поста с подкрепата на партията на Радев и която очевидно ще подкрепя политиките ѝ.

Сн. БГНЕС

Организаторите и гражданско сдружение БОЕЦ поискаха оставка на правителството заради бюджетния дефицит, новия външен дълг, продължаващата корупция. Недоволство бе изразено и заради задълбочаването на безнаказаното младежко насилие, липсата на борба с организираната престъпност, опасна руска зависимост, разваляне отношенията ни с Европейския съюз, както и предателство към България и застрашаване на националната ни сигурност.

Няма пари за детска болница. И закриха Комисията по досиетата, заявяват организаторите.

Протестиращите изразиха тревога и за случващото се в Българската национална телевизия, където водещият на предаването "История.бг" Георги Ангелов бе свален от ефир.

Какво става с чуждите инвеститори и защо напускат България, питат организаторите от сдружение БОЕЦ.