Първият български F-16 не лети от април и чака нов резервоар. България ще иска помощ от НАТО за небето си

Никола Лалов 7 коментара
Първият български F-16 Block 70, сн. БГНЕС
Военновъздушните сили (ВВС) са загубили месеци с отстраняването на повредата на първия от доставените нови изтребители F-16, като няколко пъти се е наложило да бъде разглобявана цялата горивна система на машината.
 
Военният министър Атанас Запрянов каза, че очаква компанията производител “Локхийд Мартин“ да покрие разходите.
 
“Вече имаме осигурен нов резервоар по рекламация. Очакваме той да бъде транспортиран до България и да бъде подменен, след което самолетът ще бъде в оперативна готовност. След като резервоарът бъде сменен, ще се извършат облитания и самолетът ще бъде приет на въоръжение. Разходите по ремонта ще се поемат от "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), тъй като самолетите са в тригодишна гаранция“, обясни военният министър.
 

Самолетът бе доставен през април и не лети. 
 
В България вече бяха доставени четири изтребители, а до края на годината се очакват още четири. Преди ВВС да ги усвоят и да започнат да ги използват пълноценно, обаче могат да минат две години и повече.
 
Запрянов каза пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че България ще преговори за усилване охраната на българското въздушно пространство със средства на съюзниците.
 
Страната ни вече получи подкрепа от други страни членски, тъй като разчита само на старите съветски изтребители MиГ 29, за да пази небето си. 
 
"Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство в североизточно направление", каза Запрянов.
 
Toй уточни, че заради ремонта на Трета авиобаза, известна като "Граф Игнатиево", не можехме да приемаме съюзни самолети за мисията по охрана на въздушното пространство Air Policing, но сега вече можем. 
 
Напрежението в последните месеци се изостри, след като Украйна и Полша вдигнаха на няколко пъти изтребители заради дронове. След военната агресия на Русия срещу Украйна провокациите над Черно море зачестиха. 
 

Запрянов потвърди, че България ще участва в европейската инициатива за изграждането на обща “стена“ за защита от дронове, но проектът е в начална фаза и засега няма яснота в какво ще се изразява българското участие. 
 
“Стига се до политическото заключение, че единната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО трябва да бъде надградена със система за противодронова защита. Нашите експерти работят да имаме собствено виждане за създаване на такава система на нашата територия“, добави Запрянов.  
 
България закупи  за общо около 5 млрд. лева общо 16 изтребители F-16. Oколо проектa има много сериозни предизвикателства с подготовката на инфраструктурата и обучението на пилотите и техническия състав.
 
Страната ни спешно трябва да придобие и нови 3D радари. 

  1. Кочо
    #7

    При АлиЕкспрес и Тему доставката е в рамките на 10 дена. Шегувам се, но за милиарден договор за въоръжение с чакане за месеци като страна от Източния фронт на НАТО, това е подигравка.

  2. глас в пустиня
    #6

    Всички дърти пребоядисани комунисти като Запрянов трябва да са аут от армията.

  3. глас в пустиня
    #5

    Бас държа че за 45 години от 1944-1990 руснаците не са доставили нито един нов военен самолет с пробит резервоар. Имаме късмет че не се е запалил във въздуха защото керосиновите пари са силно запалими.

  4. Нато Натов
    #4

    Баси.

  5. dimitargeorgiew
    #3

    Ограбването и разпродаването на държавата от чужди сили продължава с пълна сила..

  6. Tsvyatko Kovachev
    #2

    траш-метъл, копеуе ...

  7. nsnikolov77
    #1

    Получили са заказ от пасолята, не нада летать

