Първият френски влак тръгва по линията Перник - София - Пловдив - Свиленград

Първите два електрически мотрисни влака на френския гигант "Алстом" тръгват по линията Перник - София - Пловдив - Свиленград на 1 септември 2026 г. Причината - по това направление има повече участъци, позволяващи движение със скорост до 160 км/ч. Влаковете ще бъдат ползвани по маршрути с време за пътуване до 6 часа. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев при представянето на влака марка Coradia Stream на Централната жп гара в София.
Първият френски влак предизвика оживление на първи перон и беше разгледан от специално дошли за целта хора, включително родители с децата си.
Общо 12 от 35 влака са в България и предстои да тръгнат по българските релси. Те са купени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за 155 млн. евро. Вече са обучени 40 машиниста, включително и двама инструктури, отбеляза транспортният министър.
Първият френски влак по българските релси Сн. Alstom
Останалите 23 влака ще пристигнат у нас до средата на 2027 г., обеща Андрю ДеЛеоне - президент на "Алстом" за Европа, който беше дошъл в София специално за събитието. Това е първият влак, който българската държава купува от френска компания. В миналото се купуваха предимно съветски и чешки локомотиви и вагони, а след промените бяха купени единствено 20 дизелови мотриси "Дезиро" на германския производител "Сименс" през 2005 г.
Преди дни бяха пуснати и първите електрически мотриси "Шкода", които се движат на по-кратки разстояния. Те са с четири вагона. Общо 20 чешки влака бяха купени за над 261 млн. евро по НПВУ. Чешките влакове са за кратки разстояния в рамките на няколко часа.
Новят влак Coradia Stream
Междурегионалните влакове Coradia Stream са разработени специално за европейския пазар. Те са оборудвани с Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) и отговарят както на европейските стандарти (EN), така и на Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС). Могат да работят с всички основни европейски системи за електрозахранване. Влаковете ще развиват максимална скорост от 160 км/ч.
Първа класа е с червени седалки, а втора със сини Сн. Alstom
Всеки влак се състои от шест мотриси, като първите две са първа класа със червени седалки. Втората класа е със сини седалки. Капацитетът му е 325 пътници. Влакът е изцяло с нисък под, който слиза дори леко под нивото на перона на Централна гара в София.
Всеки пътник разполага с възможност за зареждане на мобилно устройство, има четири тоалетни и място за велосипеди. В средните вагони има по две входни врати от всяка страна, а в крайните - по една от всяка страна. Пътническата информационна система включва както аудио съобщения, така и динамични визуални дисплеи. Всеки вагон е оборудван с просторни багажни рафтове.
Междурегионалните влакове Coradia Stream за България имат също така цифрова система за броене на пътници с прецизни сензори, както и с контакти за зареждане на електронни устройства и електрически велосипеди.
Всеки влак разполага с четири модерни тоалетни, които се намират в 1, 3, 4 и 6 мотриса. Една от тях е адаптирана за хора с ограничена подвижност. Осигурени са и специални пространства за велосипеди и детски колички, както и за поставяне на вендинг машини.
Андрю ДеЛеоне - президент на "Алстом" за Европа, Атанас Пеканов - вицепремиер по еврофондовете и Георги Пеев - министър на транспорта (отляво на дясно) Сн.Alstom
Целта е новите влакове да насърчат повече хора да оставят автомобилите и да използват по-безопасен, ефективен и удобен железопътен транспорт, каза ДеЛеоне.
Влаковете ще бъдат поддържани в България. Компанията е изградила ново депо край София, където ще бъде основната база за поддръжката им, а около 50 български инженери и техници ще бъдат обучени и ще придобият опит в тази дейност.
"Фактът, че само 16 месеца след подписването на договора 12 влака вече са в България и са готови за въвеждане в експлоатация, е показателен за ефективността на продуктовата стратегия и изпълнението на "Алстом", заяви Андрю ДеЛеоне, президент на компанията за Европа.
Влаковете на "Алстом" са произведени в Полша, а в Германия са дооборудвани. Първият, наречен Дарт Вейдър, заради черния цвят и червените светлини, пристигна у нас още в края на 2025 г. и премина успешно тестовете и изпитанията. Потъркалял се е през всички основни железопътни линии, дори и най-разнебитените, казаха жепейци пред Mediapool. Влаковете вече са получили всички необходими разрешения и сертификати за превоз на пътници по българската железопътна мрежа.
Покупка на още влакове от "Алстом"
Към момента "Алстом" има договор за доставка на 35 електрически мотриси= Договорът с Министерството на транспорта и съобщенията и консорциум "Булему" с лидер "Алстом" за около 500 млн. евро беше подписан през пролетта на 2025 г. По него френският гигант има задължение да предоставя и услуги по поддръжка FlexCare Perform за период от 15 години.
Вече 40 машинисти са обучени да управляват новите френски влакове Сн.Mediapool
Поддръжката ще се изпълнява от "Алстом" в партньорство с българската компания "Ер Ви Пи Инвест" (RVP InvestO). Обхватът включва превантивна поддръжка, планови, основни и аварийни ремонти и ще се извършва в две депа. Едното е в Пловдив е вече е напълно оборудвано за първите влакове. Другото е в София и е в процес на изграждане.
Гамата Coradia на Alstom отговаря на съвременните изисквания за регионален и интерсити транспорт, като влаковете от тази платформа доказват своите качества в експлоатация повече от 30 години.
До момента Alstom е продала над 4500 влака Coradia в 12 държави по света. Няколко европейски държави, включително Дания, Франция, Германия, Нидерландия и Италия, се възползват от тяхната надеждност и комфорт.
Тоалетните във френския влак. Деца я гледат и не могат да повярват на очите си Сн.Mediapool
Вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов поздрави доставчика и Министерството на транспорта за реализирането на инвестицията, която по думите му към май тази година все още е била под риск.
"Тази инвестиция ни осигурява висококачествен, удобен, комфортен транспорт за гражданите на България", заяви Пеканов. Той посочи, че по-добрата свързаност на България ще бъде сред важните теми през следващите години.
По Социалния план за климата България очаква между 2 и 3 млрд. евро, част от които ще бъдат насочени към транспорта, енергийната ефективност и регионални инвестиции., каза вицепремиерът.
Той допълни, че в следващите месеци трябва да бъде планирано и финансирането за следващия програмен период, който започва през 2028 г. и продължава до 2034 г., включително средствата за железопътна инфраструктура и подвижен състав.
Френският гигант Alstom с годишен оборот от над 19 млрд. евро
Alstom е световен лидер, изцяло фокусиран върху железопътния транспорт, и е ангажиран с мисията да превърне жп транспорта в гръбнак на устойчивата мобилност.
Компанията проектира и доставя пълна гама решения, ориентирани към бъдещето - от високоскоростни и регионални влакове до метровлакове, монорелсови системи, трамваи, комплексни системни решения "до ключ", цялостни услуги, инфраструктура, системи за сигнализация и цифрови решения за железопътния транспорт.
С екип от 87 800 служители в 61 държави Alstom съчетава глобална експертиза и силно местно присъствие, за да направи всяко пътуване по-умно, по-чисто и по-приятно.
Заедно със своите партньори и клиенти компанията реализира потенциала на железопътния транспорт.
Листната на борсата във Франция, Alstom реализира приходи в размер на 19.2 милиарда евро в рамките на финансовата година, която завърши на 31 март 2026 г.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Имам 2 въпроса: 1. Кога ще стигнем TGV? 2. Коло време ще ни отнеме да ги превърнем в кочина?
Аз имам ЛАДА 2105 поддържана и не ме е оставила никога на пътя и изглежда като нова за твое нещастие и не бих я заменил с западен боклук пълен с електроника .
А такива като теб комплексари към какво са влюбени
Сегашните влакове с въглища ли се движат?!
Ами бягай в матушката ти путина и се радвай на всеобщата евтиния.
Oт влизането ни в ЕС, започна голямото присвояване на средства са модернизацията на ЖП линиите, които сврзват ЕС с Черно море.
Тези които ремонтират влаковете са възпитаници на полувисшето училище по транспорт Каблешков. От тук вече можеш да си направиш заключение качеството на ремонтите и продължителността на живот на влаковете. Заради неграмотността на монтьорите в депата.
Тя и любовта към всичко руско си е приоритет на "дураци"
Ще стане както f-16 - поддръжката и ремонтите ще струват много по-скъпо от цената на влаковете. Руската техника е дуракоустойчива за балканци и евтино ремонтопригодна. Гледам депата за ремонт на мотрисите Siemens и много мотриси стоят без да ги ремонтират заради скъпите ремонти.
Като на всеки русофилистик на Сиончо душичката му все към западното я тегли. Не е написал Москвич или Жигули. Трабант и Мерседес написал.