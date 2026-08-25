Първият френски влак тръгва по линията Перник - София - Пловдив - Свиленград

Първите два електрически мотрисни влака на френския гигант "Алстом" тръгват по линията Перник - София - Пловдив - Свиленград на 1 септември 2026 г. Причината - по това направление има повече участъци, позволяващи движение със скорост до 160 км/ч. Влаковете ще бъдат ползвани по маршрути с време за пътуване до 6 часа. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев при представянето на влака марка Coradia Stream на Централната жп гара в София.

Първият френски влак предизвика оживление на първи перон и беше разгледан от специално дошли за целта хора, включително родители с децата си.

Общо 12 от 35 влака са в България и предстои да тръгнат по българските релси. Те са купени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за 155 млн. евро. Вече са обучени 40 машиниста, включително и двама инструктури, отбеляза транспортният министър.

Първият френски влак по българските релси Сн. Alstom

Останалите 23 влака ще пристигнат у нас до средата на 2027 г., обеща Андрю ДеЛеоне - президент на "Алстом" за Европа, който беше дошъл в София специално за събитието. Това е първият влак, който българската държава купува от френска компания. В миналото се купуваха предимно съветски и чешки локомотиви и вагони, а след промените бяха купени единствено 20 дизелови мотриси "Дезиро" на германския производител "Сименс" през 2005 г.

Преди дни бяха пуснати и първите електрически мотриси "Шкода", които се движат на по-кратки разстояния. Те са с четири вагона. Общо 20 чешки влака бяха купени за над 261 млн. евро по НПВУ. Чешките влакове са за кратки разстояния в рамките на няколко часа.

Новят влак Coradia Stream

Междурегионалните влакове Coradia Stream са разработени специално за европейския пазар. Те са оборудвани с Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) и отговарят както на европейските стандарти (EN), така и на Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС). Могат да работят с всички основни европейски системи за електрозахранване. Влаковете ще развиват максимална скорост от 160 км/ч.



Първа класа е с червени седалки, а втора със сини Сн. Alstom

Всеки влак се състои от шест мотриси, като първите две са първа класа със червени седалки. Втората класа е със сини седалки. Капацитетът му е 325 пътници. Влакът е изцяло с нисък под, който слиза дори леко под нивото на перона на Централна гара в София.

Всеки пътник разполага с възможност за зареждане на мобилно устройство, има четири тоалетни и място за велосипеди. В средните вагони има по две входни врати от всяка страна, а в крайните - по една от всяка страна. Пътническата информационна система включва както аудио съобщения, така и динамични визуални дисплеи. Всеки вагон е оборудван с просторни багажни рафтове.

Междурегионалните влакове Coradia Stream за България имат също така цифрова система за броене на пътници с прецизни сензори, както и с контакти за зареждане на електронни устройства и електрически велосипеди.

Всеки влак разполага с четири модерни тоалетни, които се намират в 1, 3, 4 и 6 мотриса. Една от тях е адаптирана за хора с ограничена подвижност. Осигурени са и специални пространства за велосипеди и детски колички, както и за поставяне на вендинг машини.

Андрю ДеЛеоне - президент на "Алстом" за Европа, Атанас Пеканов - вицепремиер по еврофондовете и Георги Пеев - министър на транспорта (отляво на дясно) Сн.Alstom

Целта е новите влакове да насърчат повече хора да оставят автомобилите и да използват по-безопасен, ефективен и удобен железопътен транспорт, каза ДеЛеоне.

Влаковете ще бъдат поддържани в България. Компанията е изградила ново депо край София, където ще бъде основната база за поддръжката им, а около 50 български инженери и техници ще бъдат обучени и ще придобият опит в тази дейност.

"Фактът, че само 16 месеца след подписването на договора 12 влака вече са в България и са готови за въвеждане в експлоатация, е показателен за ефективността на продуктовата стратегия и изпълнението на "Алстом", заяви Андрю ДеЛеоне, президент на компанията за Европа.

Влаковете на "Алстом" са произведени в Полша, а в Германия са дооборудвани. Първият, наречен Дарт Вейдър, заради черния цвят и червените светлини, пристигна у нас още в края на 2025 г. и премина успешно тестовете и изпитанията. Потъркалял се е през всички основни железопътни линии, дори и най-разнебитените, казаха жепейци пред Mediapool. Влаковете вече са получили всички необходими разрешения и сертификати за превоз на пътници по българската железопътна мрежа.

Покупка на още влакове от "Алстом"

Към момента "Алстом" има договор за доставка на 35 електрически мотриси= Договорът с Министерството на транспорта и съобщенията и консорциум "Булему" с лидер "Алстом" за около 500 млн. евро беше подписан през пролетта на 2025 г. По него френският гигант има задължение да предоставя и услуги по поддръжка FlexCare Perform за период от 15 години.



Вече 40 машинисти са обучени да управляват новите френски влакове Сн.Mediapool

Поддръжката ще се изпълнява от "Алстом" в партньорство с българската компания "Ер Ви Пи Инвест" (RVP InvestO). Обхватът включва превантивна поддръжка, планови, основни и аварийни ремонти и ще се извършва в две депа. Едното е в Пловдив е вече е напълно оборудвано за първите влакове. Другото е в София и е в процес на изграждане.

Гамата Coradia на Alstom отговаря на съвременните изисквания за регионален и интерсити транспорт, като влаковете от тази платформа доказват своите качества в експлоатация повече от 30 години.

До момента Alstom е продала над 4500 влака Coradia в 12 държави по света. Няколко европейски държави, включително Дания, Франция, Германия, Нидерландия и Италия, се възползват от тяхната надеждност и комфорт.

Тоалетните във френския влак. Деца я гледат и не могат да повярват на очите си Сн.Mediapool

Вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов поздрави доставчика и Министерството на транспорта за реализирането на инвестицията, която по думите му към май тази година все още е била под риск.

"Тази инвестиция ни осигурява висококачествен, удобен, комфортен транспорт за гражданите на България", заяви Пеканов. Той посочи, че по-добрата свързаност на България ще бъде сред важните теми през следващите години.

По Социалния план за климата България очаква между 2 и 3 млрд. евро, част от които ще бъдат насочени към транспорта, енергийната ефективност и регионални инвестиции., каза вицепремиерът.

Той допълни, че в следващите месеци трябва да бъде планирано и финансирането за следващия програмен период, който започва през 2028 г. и продължава до 2034 г., включително средствата за железопътна инфраструктура и подвижен състав.