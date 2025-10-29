Първият тих свръхзвуков самолет направи успешен тест (видео)

Прототипът X-59, който е първият по рода си тих свързвуков самолет, прелетя над пустинята в Южна Калифорния във вторник по време на изпитателен полет.

Х-59 е експериментален летателен апарат, проектиран да премине звуковата бариера с минимален шум, проправяйки пътя към по-бързи пътувания на търговската авиация.

Самолетът е построен по поръчка на НАСА от авиокосмическия концерн Lockheed Martin. Той излетя около час след изгрев от пистата в Палмдейл, която се намира на около 100 километра северно от Лос Анджелис.

След стръмно изкачване над полетата източно от пистата машината беше видяна да завива на север по траектория към военновъздушната база Едуардс, където кацна успешно около час по-късно близо до Центъра за летателни изследвания "Армстронг“ на НАСА. Полетът беше придружен от самолет на НАСА.

Уникалната форма на X-59 е проектирана така, че да намали драстично гърмежа, който се чува, когато самолет премине звуковата бариера. Целта е бруталният гръм, който може да изпочупи прозорците на къща, да бъде превърнат в приглушен звук, не по-силен от звука при шумно затваряне на автомобилна врата.

Според Lockheed Martin усъвършенстването на тази технология за нискодецибелни полети има за цел да преодолее един от основните проблеми пред свръхзвуковата търговска авиация, която е ограничена над населени райони заради шума.

Построяването на експерименталния самолет не е било евтино. НАСА е платила на Lockheed над 518 милиона долара от 2018 г. насам за разработването и демонстрацията на X-59, сочат данните, цитирани от Ройтерс.

Еднодвигателният самолет, дълъг малко под 30 метра, е летял при дозвукови скорости по време на първия си полет, както се очакваше, достигайки 370 км/ч. Максималната му височина по време на полета е била 3660 метра.

Около 200 авиационни специалисти и техните семейства наблюдаваха излитането от безопасно разстояние.

"X-59 успешно завърши първия си полет тази сутрин", заяви говорителката на Lockheed Martin Кандис Русел в кратко писмено изявление до Reuters, наричайки събитието "значим етап в развитието на авиацията".

Главният тестови пилот на НАСА Нилс Ларсън е бил зад управлението в едноместния кокпит по време на полета.

X-59 е уникален експериментален самолет, предназначен да достигне скорост на круизен полет от 1490 км/ч (Мах 1.4) на височина 16 764 метра. Това е почти два пъти по-високо и два пъти по-бързо от обикновените пътнически самолети, посочва компанията.

При следващите тестове X-59 ще лети по-високо и по-бързо, като в крайна сметка ще надмине скоростта на звука – около 1225 км/ч на морското равнище.

Данните от изследванията с X-59 ще послужат и за определяне на нови стандарти за допустим шум при свръхзвуков полет над суша.

Единственият свръхзвуков самолет, който е използван за търговски полети, беше европейският Concorde. Той започва редовни трансатлантически полети с British Airways и Air France през 1976 г., но е изведен от експлоатация през 2003 г. поради високите разходи, ограничените места и намалелия брой пътници след фаталната катастрофа през юли 2000 г. и атаките от 11 септември 2001 г.

По-рано този месец Асоциацията на производителите и технологиите на Калифорния обяви X-59 за „Най-якото нещо, произведено в Калифорния за 2025 г.“ в рамките на годишния щатски технологичен конкурс.

"Тази работа запазва лидерската позиция на Америка в авиацията и има потенциала да промени начина, по който обществото пътува по въздух", заяви в изявление министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи, който в момента изпълнява и длъжността временен администратор на НАСА.