Първоначалната идея е била да се прикрие боя в Русе, смята Андрей Янкулов

Първоначалната идея е била да се прикрие случая с побоя на полицейския шеф в Русе, смята Андрей Янкулов, старши правен експерт в "Антикорупционния фонд".
"Самият факт, че пристигналите на място полицейски служители не са задържали тези лица, за мен недвусмислено издава това, че първоначалната идея на институционалните замесени играчи е била този инцидент въобще да не види бял свят. Но когато впоследствие просто нещата са се развили по друг начин заради травмата, която явно се е проявила в по-късен момент, това нещо (прикриването - бел.ред) е нямало как да стане. И затова се е наложило да имаме реакция срещу въпросната случка и да има институционално задвижване", каза Янкулов пред бТВ.
Според него ако директорът на областната дирекция Николай Кожухаров не беше получил по-сериозна травма, то за този бой никога е нямало да се разбере.
Кой е събрал първите доказателства
Бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов пък има информация, че при случая не е спазен протокол за действие.
"За мен е интересно кой е събрал първите доказателства на място – дали това е бил следовател или дознател. Има огромно значение, тъй като в този конфликт, след като е замесен служител на МВР, е било необходимо да отиде следовател. Доколкото знам, първите следствени действия са извършени от дознател от МВР", заяви Найденов.
Според него задържането на четиримата младежи е недопустимо.
"Няма никакво основание да се предполага, че те ще се укрият. Задържането е най-тежката мярка за неотклонение, с която непрекъснато се злоупотребява", допълни той.
"Версиите бяха разбити една след друга"
"Още в началото на случая с побоя на полицейския шеф в Русе се появиха версии, които една след друга бяха разбивани и стана все по-голямо объркването по отношение на официалното представяне на казуса", каза Найденов.
"Първоначалната реакция на МВР беше пресилена. Прекалено категорично се даваха едни изявления, които впоследствие се оказа, че не отговарят на действителността", посочи Янкулов.
Той даде пример с "гръмкото хвърляне" на изказвания като посегателството срещу държавността, при положение че в случая не се касае за инцидент, който се характеризира по такъв начин, а по-скоро става въпрос за битово спречкване.
"Това наелектризира общественото мнение", допълни Янкулов.
Нео повече искали да прикрият, че слънцето ще изгрее! ;)
Лошото е ,че не единственя подобен случай :/ Не работят по тежката криминална предстъпност ,а само по някакви битовизми :/ Да не говорим ,че понякога за един шамар с малко повече пари ,и от мухата става слон и някой го отнася :/ Ако нямаш контакти в полицята и съдебната система ядеш дървото за на най-малкото нещо ,а ако имаш си безнаказан :/ Не случайно изглеждат като на срани тея на снимката ,тоя началника се е имал за господ ,но сега се р азсмърде дотолкова ,че няма как да се размине с набеждаване на другата страна :/
Да питам за пенсионерската форумна екскурзия до Северна Корея , събрахме ли се вече бройката ? Щото исках и кака да запиша?
Да разкараме на първо време стриганите глави от публични постове. А властта скоропостижно асфалтира, бучи пътни знаци, които и без туй са повече от необходимото.
Това са пълни глупости. Банда изр..ди са му разкъсали далака на тоя. Сега се чудим как да обвиним полицая?
По- правилно е било пияндурника Кожухаров да потули случая, че нападат без причина учениците, но после жена му, която го командва, след като го натиска да пие много кисело мляко, за да поизтрезнее, му казва да направи този спектакъл, който срам за МВР! А Даниел Митов прояви глупостта да дезинформира обществото, за което трябва да си подаде оставката, а в противен случай Парламента да го свали от поста му, защото той е срам срам за МВР!
Естествено че са искали да го прикрият. Пиян шеф на полицията, с децата си в късна нощ, вместо да са си в леглата. Опит за саморазправа вместо да извика дежурните. Уникална корупция.