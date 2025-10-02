ПАСЕ свали мониторинга върху България заради неща, които не са се случили

Съветът на Европа реши в сряда вечерта да затвори постмониторинговия диалог с България след цели 26 години, в които институцията следеше тежката ситуация с върховенството на закона и корупцията в балканската страна.

С гласуване в пленарна зала мнозинството от всички политически групи в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) подкрепи приемането на специална резолюция за България. В нея се отбелязва, че страната е "постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права".

Мониторингът на Съвета на Европа е най-дългият, на който България е подлагана след падането на тоталитарния режим. За сравнение, специалният мониторинг на Европейската комисия продължи "само" 15 години, преди да бъде заместен от общото наблюдение на върховенството на правото в ЕС.

За отпадането на мониторинга първо писа представителката на ГЕРБ в ПАСЕ Деница Сачева. Тя съобщи, че заключението на институцията е, че са "проведени ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото".

"Приети са законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите", написа Сачева.

От съобщението на Съвета на Европа обаче става ясно, че свалянето на мониторинга върху България е мотивирано с неща, които реално не са се случили. ПАСЕ хвали България за избора на редовно правителство и съдебна реформа, която беше отменена.

Според институцията българските власти са ограничили правомощията на прокуратурата, предприели са мерки за борба с корупцията на високо ниво и са приели Закон за борба с корупцията. Конституционният съд отмени всички съществени промени в прокуратурата, а депутатите все още не могат да изберат новия състав на антикорупционната комисия.

Парламентът все още не е предприел никакви мерки за защита на журналистите, включително законодателство срещу делата-шамари (SLAPP).

На този фон има много сериозни аргументи, че временният главен прокурор Борислав Сарафов е незаконен, няма никакъв контрол върху подслушването, съдии масово бягат от трудни дела или задържат хората по арестите без основание. Административните органи на съдебната власт карат трети мандат без да са били избрани за втори.

Последното проявление на странните съдебни практики в България бе задържането в ареста на двамата служители на ДАИ за подкуп от няколкостотин евро, след като те вече бяха уволнени от служба. Това само показва, че в България арестите вече се използват като наказание преди постановяването на присъда.

Заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент настоя за замразяване на европейски фондове за България.

ПАСЕ свали доклада върху България въз основа на доклада на Дебора Бергамини (Италия, ЕНП/ХД) и Ив Крухтен (Люксембург, СОЦ). ПАСЕ подчертаld, че България е "значително подобрила рамката си по отношение на свободата на изразяване" и е предприела редица мерки за борба с речта на омразата и насилието срещу жени.

Въпреки усилията на властите обаче парламентаристите отбелязват, че реформата на съдебната система и прокуратурата е осъществена само частично и съжаляват, че оттогава е спряна в резултат на решението на Конституционния съд. На този фон е странно как се мотивира намаляването на правомощията на прокуратурата в същата резолюция.

Българските власти са призовани да възобновят реформата чрез нови конституционни изменения от Великото народно събрание. Освен това Парламентарната асамблея остава загрижена "относно крехкото положение на ромското население" и настоятелно призова властите да продължат усилията си за интегриране и приобщаване на това население.

Освиркване в парламента

В четвъртък сутринта представители на управляващите критикуваха бившия министър на правосъдието Надежда Йорданова от "Да, България" за решението ѝ да гласува с "въздържал се" решението на ПАСЕ.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев изтъкна, че Йорданова и няколко души от Северна Македония са единствените, които не са подкрепили решението. Минути по-късно пред журналисти лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски я обвини в национално предателство.

Станислав Балабанов от "Има такъв народ" декларира, че за пореден път било извършено предателство на националния интерес.

Междувременно съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обясни вота на Надежда Йорданова с това, че гласът "въздържал се" е различен от този "против" и с него се цели да се сигнализира за задълбочаващите се проблеми с върховенството на закона. По думите му би било "нелепо" да се натисне бутонът за гласуване "за".

"Би било на свинче звънче. Няма да ви казвам на кое свинче", каза Божидар Божанов.

Надежда Йорданова дори беше освиркана от депутатите след споменаването на името ѝ в пленарната зала. Балабанов настоя Йорданова да даде обяснение защо е гласувала "въздържал се" по време на гласуването на резолюцията.