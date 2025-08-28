Паскал бе привикан в Антикорупционната комисия и получи три нови обвинения

Никола Николов-Паскал, който вчера беше екстрадиран от Сърбия по делото за контрабандната афера в митниците, прекара над три часа и половина в Антикорупционната комисия в четвъртък. Той беше доведен с белезници от ареста на Националната следствена служба, като и на влизане, и на излизане отказа да отговаря на журналистически въпроси.
Единствено адвокатът на Паскал - Димитър Марковски, обясни пред БНР, че на клиента му са били повдигнати три нови обвинения за участие в организирана престъпна група за контрабанда, както и за вторични престъпления, свързани с два отделни случая на задържани камиони с контрабандни цигари.
Николов и до момента бе обвиняем за участие в организирана престъпна група. Разследващите твърдят, че в нея влизат още бившата шефка на митниците Петя Банкова, ексглавният секретар на МВР Живко Коцев и Стефан, и Марин Димитрови, които са баща и син. Според прокуратурата със съдействието на Банкова и Коцев са прекарвани камиони с нелегални цигари. Стефан Димитров е сочен за връзка между Банкова и Коцев.
В тази афера бяха намесени и имената на двама бивши министри – Бойко Рашков и Асен Василев. В свои показания Банкова твърди, че до бившия министър на финансите стигали големи суми рушвети. Връзката на Рашков пък се твърди, че е през бащата и син Димитрови.
Отново Димитров-син е смятан и за много близък до бившия главен секретар Коцев. Общи снимки на двамата бяха публикувани онлайн след ареста на Банкова.
Банкова бе задържана през пролетта на миналата година и прекара месеци в ареста. Още тогава бяха повдигнати обвинения и на Николов, но се оказа, че той е в чужбина. В крайна сметка соченият за организатор на контрабандните канали бе задържан в Сърбия, където твърдеше, че се лекува. Преди ден се разбра, че той ще бъде предаден на българските власти.
Адвокатът на Николов каза, че клиентът му е дал обяснения, свързани с обстоятелства от разследването, за неговата роля, според прокуратурата, в престъпната група за контрабанда. Тези обяснения, Марковски определи като оневиняващи клиента му.
Говорителят на Софийска градска прокуратура - Десислава Петрова, заяви единствено, че евентуално съобщение по случая ще има, когато наблюдаващият делото реши ще иска ли постоянно задържане за Николов, чийто 72-часов арест изтича в събота.
Адвокат Димитър Марковски каза, че с молба е поискал от държавното обвинение на Николов да бъде определена по-лека мярка за неотклонение, заради съдействието, което оказва на разследващите и заради сериозните му здравословни проблеми. Именно заради тях, Николов е бил в Сърбия, твърди защитникът му. Освен това, отново по думите на адвоката, бързото финализиране на процедурата по екстрадиция е станало факт, след като клиентът му оттеглил жалбата си до сръбския министър на правосъдието срещу разрешението на сръбските съдебни власти да бъде предаден на България и е поискал екстрадицията да се осъществи възможно най-бързо.
Димитър Марковски се надява всичко това да убеди прокуратурата, че няма необходимост Никола Николов да бъде задържан за постоянно под стража.
Що се отнася до останалите обвиняеми по митническата афера - Петя Банкова, Живко Коцев, бившият ръководител в "Гранична полиция" - Петър Субев и баща и син Марин и Стефан Димитрови, Паскал познавал само Стефан Димитров, а покрай него и сина му, каза още адвокат Димитър Марковски.
Че няма данни по делото, които да могат да свържат в организирана престъпна група толкова разнородни като позиции лица, смята и адвокат Людмил Рангелов, който е защитник на бившата шефка на Митниците - Петя Банкова.
Вече има нова снимка на Паскал, актуална.
Сега мутрите, го сплашат или да си "признае" или, ще го намерят в някой бидон. Как да избереш???
Тоя сега яко ще накисне корумпираните шарлатани. ;)